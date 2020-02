Europa League, les cotes de Ludogorets-Inter | Nos paris

Jeudi c’est le tour deInter en Ligue Europa, appel loin contre le Ludogorets (5,05) pour racheter le faux pas dimanche soir à l’Olimpico contre la Lazio. Malgré l’optimisme des analystes, qui privilégient les Nerazzurri (1,70), compter il devra faire très attention et ne pas se tromper en compromettant la voie européenne. L’équipe bulgare occupe la première place du championnat national et, surtout dans l’enceinte des amis, c’est un adversaire à ne pas sous-estimer, même malgré les cotes de 5,05 pour le signe 1. Les cotés attendent toujours un avantage du neroazzurri tant dans le premier (2,28) et au second semestre (2,11).