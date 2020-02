Européen et au-delà, Mancini regarde plus loin: “Je veux ramener la Coupe du Monde en Italie”

“C’est une grande satisfaction de représenter votre pays, mais aussi un travail à gérer entre beaucoup de pression et de grandes responsabilités”. Roberto Mancini, interviewé par esquire.com, parle de son parcours en bleu et des objectifs qu’il se fixe avec l’Italie: “L’entraînement de l’équipe nationale n’est certainement pas une chose simple, malgré le fait d’avoir le joueur et l’entraînement parfaits. fan d’une ou de cette équipe qui vous dit de jouer un joueur plutôt qu’un autre. Entraîner l’Italie est certainement une grande opportunité qui ne se produit pas souvent, et quand il s’agit d’entraîner l’équipe de votre pays c’est encore plus Nous venons d’un échec de qualification pour la Coupe du monde, ce qui ne s’est jamais produit dans ma mémoire depuis cinquante ans. Mais nous avons pris la décision de donner surtout de la place aux jeunes qui, avec des joueurs plus expérimentés, voulaient beaucoup démontrer et ramener le L’Italie où elle mérite. Nous savons que nous nous sommes améliorés mais nous devons encore travailler beaucoup. L’Italie doit toujours commencer à gagner. Nous venons de bonnes performances mais les Européens sont dans quatre mois. Je ne pense pas que le groupe sera aussi simple qu’on le dit, car il y a des équipes difficiles à affronter. Mais nous voulons être optimistes. L’avenir après l’Italie? Je n’y ai pas encore pensé, pour l’instant mon objectif est de ramener la victoire d’un Européen et d’une Coupe du Monde en Italie “.