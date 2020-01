Eusebio, la panthère noire qui a émerveillé le monde avec son Benfica

SONDAGE

à Eusebio Le Portugal a décrété trois jours de deuil national il y a cinq ans. Parce que Eusebio Ferreira da Silva de Lourenço Marques n’était pas seulement un joueur, une star. L’un des plus grands de tous les temps. Eusebio était un symbole des temps et une icône d’une histoire, de l’histoire d’un pays. Le Portugal était, dans les années 1950, une province de grand football et à lui tout seul, il cherchait à attirer des garçons et des filles pour devenir footballeurs. Avant lui Matateu, Lucas Sebastiao de Fonseca, Diamante Negro qui fut le premier joueur noir européen à marquer pour l’Italie. Eusebio a grandi dans son mythe, lui qui au Mozambique était «Ninguem», personne. Il avait sept frères mais pas de père. Il avait Mafafala, son quartier, son quartier, où il pouvait émerveiller ses amis. Cependant, il n’avait pas de chaussures et c’est pourquoi Desportivo, l’équipe proche de Benfica, a dit non à l’audition, à tel point que Ninguem a commencé sa carrière chez Lourenço Marques. Les clubs portugais engagés dans des accords à bas prix dans leurs propres colonies comme le Mozambique et le Sporting Lisbon n’ont pas raté l’occasion. Là, avec la chemise des verts et blancs locaux, il défie le Sao Paulo de l’afro-brésilien Josè Bauer qui est très proche de Benfica. “Prenez-le, vous ne le regretterez pas”, a-t-il conseillé aux Eagles qui ont caché le joueur pendant quelques jours jusqu’à ce que le Sporting se résigne à ses membres. Le reste, pour la Black Panther, c’est la gloire et l’histoire. Eduardo Galeano l’a poétisé en disant que “le Mozambique était un Africain le meilleur joueur de toute l’histoire du Portugal. De longues jambes, des bras tombants et un regard triste”. Ballon d’or de 1965, il a marqué 733 buts en 745 matchs. Il a remporté trois fois les buteurs de la Coupe des Champions, 11 titres et 5 coupes portugaises ainsi que la Coupe des Champions historique de 1962. Première chaussure d’or de l’histoire, elle a parcouru 100 mètres en moins de 11 secondes et a lié toute sa vie aux couleurs et à l’aigle de Benfica. Eusebio était une icône, un symbole et un drapeau. Portugal et football. Qui, pour pleurer son décès en janvier 2014, a décrété trois jours de deuil. Aujourd’hui, 78 ans se sont écoulés depuis la naissance de la Panthère noire.

Xavi Hernandez, Giovanni Galeone, Georges Grun, David Ginola, Nuno Espirito Santo, Robinho, Marco Parolo sont également nés aujourd’hui.

