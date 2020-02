LIEGE, BELGIQUE – 12 DÉCEMBRE: Bukayo Saka d’Arsenal célèbre son but égaliser le match à 2-2 avec Alexandre Lacazette lors de l’UEFA Europa League groupe F match entre le Standard de Liège et l’Arsenal FC au Stade Maurice Dufrasne le 12 décembre 2019 à Liège , Luik, Belgique. (Photo par Jean Catuffe / .)

Le but évident d’Arsenal cette saison aurait sûrement été de se qualifier pour l’UEFA Champions League. C’est quelque chose qu’ils n’ont pas réussi à faire la saison dernière, d’un match. Avec une signature de record de club et des renforts défensifs, les Gunners auraient espéré être en meilleure position en février. Avec Arsenal à la 10e place, il y a peu d’espoir de se qualifier via la Premier League. La campagne d’Arsenal en Ligue Europa peut-elle les amener en Ligue des champions?

Évaluation des espoirs de titre d’Arsenal en Ligue Europa

Talent

Sur le papier, cette équipe d’Arsenal est plus que qualifiée pour faire un run profond. Mais pour une multitude de raisons, les performances n’ont pas été au niveau requis. Y a-t-il des endroits où ils pourraient s’améliorer? Eh bien, bien sûr qu’il y en a. Mis à part peut-être Liverpool, chaque équipe de la ligue peut s’améliorer. Mais Arsenal a une équipe tout à fait capable.

Ligne arrière

Entre les bâtons

Au but, Bernd Leno s’est rarement trompé de pied et mérite de commencer chaque match. Il sera intéressant de voir si Mikel Arteta choisit de faire tourner les gardiens dans les phases à élimination directe de la Ligue Europa. Unai Emery a tristement choisi le remplaçant Petr Cech pour la finale de la saison dernière alors que Cech devait prendre sa retraite. Le dernier match de sa carrière a été une défaite 4-1 en finale de la Ligue Europa contre son ancien club, Chelsea. Cette saison, le choix se situe entre Leno et Emiliano Martinez. Le tireur argentin a montré qu’il était un gardien décent, mais peut-être pas du genre à espérer en Ligue des champions.

La défense

La ligne de fond d’Arsenal a été minutieusement examinée pendant plusieurs années. Bien que cette année, les choses aient empiré, Mikel Arteta semble avoir rétabli un peu de stabilité à l’arrière. Même Shkodran Mustafi garde les draps propres pour l’amour de Dieu. On se demande ce qu’Arteta peut faire avec des défenseurs talentueux. La défense doit être solide pour que cette course soit réaliste.

À l’arrière, si Hector Bellerin peut rester en bonne santé, c’est un énorme pas dans la bonne direction. De l’autre côté, trois joueurs ont tourné à l’arrière gauche selon la disponibilité. Sead Kolašinac, Kieran Tierney et Bukayo Saka ont tous obtenu du temps de jeu à l’arrière gauche cette saison. Vous pouvez même lancer Nacho Monreal dans le mélange étant donné qu’il a commencé les trois premiers matchs de la saison. Arteta recherchera une certaine cohérence à cet endroit, ce qui pourrait être difficile compte tenu de la tendance à la blessure de Kolašinac et de Tierney. Saka a regardé la partie à l’arrière gauche et pourrait être le meilleur joueur du club à cet endroit. Son homme du match contre Newcastle United était une autre preuve de la promesse que l’adolescent a en défense. Bien sûr, il profite des devoirs offensifs que Arteta a donnés à quiconque joue dans cette position. Mais même défensivement, il a regardé la partie. Il pourrait très bien finir comme arrière gauche dans sa carrière senior.

Le milieu du parc

Avec Granit Xhaka entièrement réintégré dans l’équipe, il semble qu’Arteta rendra Lucas Torreira encore plus difficile à battre pour sa place dans l’équipe. Il sera intéressant de voir comment la saison se déroule pour Matteo Guendouzi après son retrait de l’équipe en raison d’un incident de formation impliquant un désaccord avec Mikel Arteta. Dani Ceballos et Mesut Ozil ont tous deux commencé le week-end et ils ont très bien joué. Les Gunners ont imploré la créativité et les objectifs du milieu de terrain, et ils l’ont finalement compris. La cohérence dans ce département ira loin.

Buteurs

Nicolas Pepe n’a pas performé même près du niveau auquel on pourrait s’attendre d’une signature record du club. Il a intensifié son match contre Newcastle et Arsenal espère que ce sera le tournant pour lui. De plus, ils espèrent la même chose pour Alexandre Lacazette qui vient de marquer pour la première fois toutes compétitions confondues depuis décembre. L’importance de Pierre-Emerick Aubameyang est attendue. Mais la véritable clé de l’attaque est Gabriel Martinelli. La sensation de l’adolescent peut-elle déclencher quelque chose dans cette équipe pour aider à faire une course. Il a certainement la qualité, mais peut-il rester cohérent. Cela en dit long sur le chemin parcouru par les Gunners qu’un jeune de 18 ans peut façonner la saison. Mais c’est la position dans laquelle le club s’est placé.

Les favoris

Quel que soit le statut du club, Arsenal ne sont pas les favoris du tournoi, et franchement, ils ne sont même pas dans les trois premiers. Selon bet365, Arsenal a les 5e meilleures chances de remporter la coupe. Quelles équipes ont un meilleur coup?

Ajax

Les Champions hollandais en titre ont déçu de quitter la phase de groupes de la Ligue des champions en bas de la Ligue Europa après une troisième place dans un groupe avec Valence et Chelsea. Néanmoins, ils ont effectué une course mémorable et inattendue en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière. Ils étaient à quelques secondes d’atteindre la finale avant que Lucas Moura ne leur brise le cœur. Bien qu’ils aient perdu des joueurs clés de la saison dernière, dont Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, ils ont toujours une équipe très talentueuse qui pourrait faire une course. Le facteur de différence pour l’Ajax sera leur volonté de jouer leurs stars en Ligue Europa lorsque leur avance en Eredivisie sera de six points. Les huitièmes de finale voient l’Ajax jumelé à Getafe.

Inter Milan

La première saison d’Antonio Conte à l’Inter semble se dérouler comme prévu, moins le fait qu’ils n’aient pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais, on peut être pardonné d’avoir eu du mal à naviguer dans un groupe avec Barcelone et le Borussia Dortmund. L’Inter occupe actuellement la troisième place de la Serie A, traînant la Juventus de trois points. Après avoir signé avec tous les joueurs du monde dans la fenêtre de janvier, ils ont la profondeur nécessaire pour faire un effort dans les deux compétitions. L’Inter affrontera Ludogorets en huitièmes de finale.

Manchester United

Les Red Devils sont toujours à la recherche de cohérence sous Ole Gunnar Solskjaer. Ils occupent la septième place après que le VAR a alimenté 2-0 le Chelsea de Frank Lampard. Ils ne sont qu’à trois points des quatre premiers. United a remporté la compétition contre l’Ajax en 2017. Ils affronteront le Club de Bruges en huitièmes de finale.

Sevilla

L’ancien club d’Unai Emery, où il a remporté trois titres consécutifs en Ligue Europa avec un coup de tête aux clubs favoris devant Arsenal. Ils sont à l’extérieur et regardent les places de la Ligue des champions à gagner en Liga. Cependant, ils ont raison sur les queues de cochon de l’Atletico Madrid. Julen Lopetegui tentera d’ajouter un sixième titre en Europa League. Le club a remporté un record cinq fois en 10 ans. Séville affrontera le CFR Cluj en huitièmes de finale.

Verdict final

Il y a juste trop d’obstacles à surmonter pour Arsenal en Ligue Europa cette saison. Il leur serait difficile de dépasser l’un des favoris susmentionnés. Ils doivent garder espoir de continuer à obtenir des tirages favorables comme l’Olympiacos. Si les favoris sont tirés les uns contre les autres à tout moment, cela augmentera leurs chances, mais ils ne peuvent pas compter sur cela pour passer.

Ce pourrait être bon (pas financièrement) pour le club s’il manque complètement l’Europe pour la saison prochaine. Bien que ce soit ce qu’aucun fan ne souhaite, cela pourrait leur donner le repos dont ils ont besoin pour relever un meilleur défi dans le top quatre de la première saison complète de Mikel Arteta à la barre.

