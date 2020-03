“Évaluez la suspension immédiate de la Serie A”

À 12h30, il aurait dû y avoir le coup d’envoi de Parma-Spal, le premier match à huis clos de la Serie A après la reprise du championnat, ou présumé tel.

En fait, avec les équipes qui faisaient leur entrée sur le terrain de Tardini, la communication du ministère des Sports est arrivée, qui a demandé la suspension immédiate du championnat de Serie Adonc hypothèse en cours d’examen par la FIGC et la Ligue A. Le Ministre des Sports, Spadafora, a-t-il déclaré: “Nous saluons l’invitation du président de l’AIC, Damiano Tommasi, qui a demandé la suspension du championnat de Serie A avant que la première infection ne puisse se produire et recourons donc également à cette mesure.”

A 13h00, la réponse officielle devrait arriver des protagonistes, mais il faut souligner que, net du haut vol, plusieurs courses des championnats de Serie B et Serie C ont eu lieu hier Logiquement, ils devraient être affectés, s’ils sont confirmés, par les mêmes mesures de suspension. Le tournant de ce week-end dans le football amateur avait déjà été suspendu, du D aux championnats régionaux et provinciaux. Des mises à jour suivront.

Voici la note complète du ministre Vincenzo Spadafora:

La FIGC évalue l’ARRÊT immédiat de la SÉRIE A. Je partage les déclarations de Damiano Tommasi, président de l’Association italienne des footballeurs, et je me joins à sa demande.

Cela n’a aucun sens en ce moment, car nous demandons d’énormes sacrifices aux citoyens pour empêcher la propagation de la contagion, mettre en danger la santé des joueurs, des arbitres, des techniciens, des fans qui se réuniront sûrement pour regarder les matchs, mais pour ne pas suspendre temporairement football et affecter les intérêts qui tournent autour de lui. D’autres fédérations ont judicieusement opté pour un arrêt pour les prochains jours. Je crois que c’est le devoir du président de la FIGC, Gravina, un supplément de réflexion, sans attendre le premier cas de contagion, avant d’assumer cette lourde responsabilité.

Après tout, avant même que la situation ne devienne si dramatique pour le pays, la Serie A et la Sky League avaient déjà refusé d’accorder à des milliers d’Italiens, contraints malgré eux de rester chez eux, de pouvoir voir les matchs clairement, se cachant derrière les prétendues difficultés réglementaires qui, avec la disponibilité authentique de tous, auraient pu être largement surmontées.

Dans les différents contacts d’hier, en effet, également grâce à la collaboration de Rai et Mediaset, nous étions proches d’une solution équitable pour tous les acteurs et surtout d’un grand confort pour les nombreux citoyens passionnés de football. Au lieu de cela, les intérêts économiques des réalités qui prétendent avoir toujours bénéficié d’un traitement privilégié et qui vivent désormais en dehors de la réalité ont prévalu.

Les clubs de football évaluent plutôt comment surmonter les clauses vexatoires déjà portées à l’attention de l’Autorité de la concurrence pour prévoir le remboursement des abonnements et des billets vendus pour les prochains matchs. Dans les prochains jours, je prendrai en considération chaque début législatif et utile pour mettre de l’ordre dans un monde qui risque de ne pas représenter davantage de valeurs éthiques et morales auxquelles nous voudrions nous inspirer.