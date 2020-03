Evan N＇dicka, la perle d’Eintracht qui marque la moitié de l’Europe

En 15 matches de Bundesliga, Evan N’dicka a déjà été marqué comme l’une des jeunes perles que la moitié de l’Europe veut. Les grands clubs comme lui Liverpool, Arsenal, Inter ou AC Milan font partie des parties intéressées pour signer le défenseur central l’été prochain, en plus de l’espagnol Valence et Séville.

22/03/2020

Avec 20 ans, il a contesté 15 matchs en première division allemande, où il n’a pas encore marqué de but, ce qu’il a fait lors d’un match de phase de groupes de la Ligue Europa contre l’équipe portugaise Guimaraes. Cependant, pour Sky Sports, pour des clubs comme Liverpool et Arsenal, le défenseur central en a montré suffisamment pour être une option valable.

Les deux équipes de Premier League observaient les actions du joueur, qui a un contrat avec le club allemand jusqu’en 2023, lors de ses matches avec l’Eintracht Francfort avant la rupture des compétitions due au coronavirus.

L’équipe ‘gunner’ compte désormais dans ses rangs Pablo Marí, défenseur central espagnol arrivé en prêt de Flamengo. Cependant, fin juin, ledit prêt prend fin, qui dispose d’une option d’achat. Bien qu’elle ait décidé de rester ou non avec le joueur de Valence, l’équipe d’Arteta continuerait de chercher des renforts dans ce domaine.

D’un autre côté, le Liverpool il a une duo central très fort avec Joe Gómez et Virgil van Dijk, bien qu’avoir d’autres candidats puisse donner de l’air aux deux titulaires. De plus, avec le départ possible de Dejan Lovren en été, N’dicka pourrait être un bon remplaçant.

Malgré les souhaits de chaque équipe, il faudra prendre en compte l’évolution du marché des transferts. Face à la crise des coronavirus, on ne sait pas encore quand le football redeviendra normal et si la fenêtre de transfert s’ouvrira le 18 juin, comme prévu. La FIFA a déjà clairement indiqué qu’elle examinerait la situation des joueurs restés sans contrat cette année et la manière dont le processus de transfert se déroulerait.