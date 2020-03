Everton 1-1 Manchester United – plus d’incidents défensifs

David de Gea 4 – Les erreurs de De Gea au cours des douze derniers mois ont été horribles. Nous lui devons beaucoup, mais il y a ici de réels problèmes de concentration qui ne semblent pas disparaître.

Aaron Wan-Bissaka 7 – A travaillé très dur sur le flanc droit. Pas un attaquant naturel à l’arrière, mais qui apprend très bien le rôle.

Victor Lindelof 7 – Une de ses meilleures performances ces derniers temps.

Harry Maguire 6 – Apparence exposée lors de la défense en hauteur contre des côtés à rupture rapide. Heureusement de partir avec OG.

Luke Shaw 7 – Des performances solides mais sans intérêt.

Nemanja Matic 8 – Le Serbe a récemment trouvé une riche veine de forme. Sur ce formulaire, il vaudrait sûrement la peine de déclencher sa prolongation de contrat d’un an.

Scott McTominay 7 – Regardé un peu à la dérive dans ce rôle à moitié à droite. Clairement ne correspond toujours pas à la forme.

Fred 7 – Avec Matic et McTominay aux côtés du Brésilien avait plus de licence pour avancer que d’habitude et réaliser une bonne performance.

Bruno Fernandes 9 – Quels sont les superlatifs pour décrire l’effet de l’international portugais sur le côté de Manchester United? Une autre performance incroyable de Bruno.

Mason Greenwood 6 – Une performance silencieuse de la jeune de 18 ans, qui n’a jamais pris part au jeu.

Anthony Martial 7 – Rien d’excitant du Français, portant peut-être encore ce coup.

Suppléants

Odion Ighalo 7 – A eu une grande chance de le gagner à la fin, mais a fait un bon arrêt de Pickford.

Juan Mata 7 – Aurait pu être introduit plus tôt – semblait efficace.

Brandon Williams 6 – A eu peu de chance d’affecter le jeu.

United affrontera Derby County lors du 5e tour de la FA Cup jeudi. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!