Everton a gagné 2-0 et a fini par faire match nul avec Newcastle en Premier League | Premier League

Le visage du défenseur colombien Yerry Mina dit tout. C’est ainsi que tous les joueurs, le personnel d’entraîneurs et les fans d’Everton ont été laissés qui ne pouvaient pas croire comment leur victoire s’était échappée de manière inhabituelle contre Newcastle, dans leur propre stade. L’équipe menée par Carlo Ancelotti a gagné 2-0 jusqu’à ce que le Français Florian Lejeune marque deux buts pour sauver un point.

Dans le match de la journée 24 de la Premier League, Everton a pris les devants avec un but de l’Italien Moise Kean, 30 minutes après une passe décisive du Brésilien Bernard. Avec cet avantage, l’équipe à domicile s’est reposée.

En seconde période, Everton a augmenté l’écart, à 54 minutes, avec un score de Dominic Calvert-Lewin, après l’aide de Digne. Le match a été bien contrôlé par l’équipe d’Ancelotti, qui avait besoin de toute urgence de la victoire pour rester proche dans la lutte pour les positions européennes.

Le match a été gagné. Du moins, c’est ce que les fans et les joueurs d’Everton eux-mêmes croyaient, ce qui est fort à Goodison Park, où il a remporté six victoires cette saison du Premier ministre, bien qu’il ait également donné quatre nuls.

Eh bien, Newcastle n’a eu besoin que d’une minute pour égaliser le match. L’arbitre a accordé cinq minutes de plus et en 90 + 4 le Français Lejeune a marqué 2-1, avec un Chilien spectaculaire qui n’a même pas fêté, car il semblait résigné.

92 ’Everton 2-0 Newcastle

“Eh bien, c’est 4 victoires en 6 matchs pour Carlo Ancelotti” ……

94 ’Everton 2-2 Newcastle

Cela ressemblait à une illusion, un maquillage pour la nette victoire d’Everton. Mais ce n’était pas le cas. Newcastle a repris le ballon, a attaqué sans réfléchir et encore Lejeune est apparu dans la zone pour le pousser, dans un jeu dans lequel le gardien de Everton a pris le ballon, mais cela avait déjà dépassé la ligne et la technologie de but ne laissait aucun doute .

Incroyable finale à Goodison Park qui après avoir vécu une fête de buts et de joie, s’est terminée par un visage de surprise et un match nul 2-2 avec une saveur intense de défaite.