Everton a signalé des pertes record

LIVERPOOL ANGLETERRE – 14 JANVIER (COUVERTURE EXCLUSIVE) Denise Barrett-Baxendale prend la parole lors de l’Assemblée générale d’Everton à Liverpool le 14 janvier 2020 à Liverpool, en Angleterre. (Photo de Tony McArdle / Everton FC via .)

L’Everton FC a enregistré des pertes record de 111,8 millions de livres sterling pour l’année jusqu’en juin 2019. Ils ont ajusté le chiffre pour une période de treize mois afin de tenir compte de l’expiration des contrats des joueurs.

L’Everton FC a signalé des pertes record

Les pertes d’Everton sont largement dues à un investissement important dans leur équipe. Ils ont dépensé un peu moins de 200 millions de livres sterling en frais de transfert au cours des deux dernières saisons, et trois autres frais de prêt importants ne les ont pas aidés. Certains des joueurs qu’ils ont achetés ont beaucoup aidé l’équipe, cependant, cela n’enlève rien à leur coût. La perte totale d’Everton au cours des trois dernières années est très étroitement conforme aux règles de durabilité de la Premier League. Juste pour ajouter aux coûts et aux complications, le club du Merseyside a changé de directeur à quatre reprises depuis que le propriétaire Farhad Moshiri a acheté une part de 49,9% dans le club (sa participation dans le club a depuis augmenté à 68,6%). Cela a conduit à de nombreuses questions concernant la durabilité des caramels.

Ce que le PDG a dit

La PDG d’Everton FC, Denise Barret-Baxendale, a parlé dans une interview des pertes d’Everton. Elle a déclaré qu’ils «étaient conscients et avaient prévu l’impact que l’investissement aurait sur notre rentabilité à court terme». Le club affirme également qu’il est «déterminé à fonctionner de manière financièrement durable». Cela peut calmer les nerfs de certains fans, mais avec une trajectoire descendante de leurs pertes sur les cartes basée sur celle des années précédentes, davantage de preuves peuvent être nécessaires pour montrer que leurs affirmations sont vraies.

Plans futurs

Les plans d’Everton pour leurs dépenses futures ne leur donnent pas une perspective particulièrement optimiste. Ils tentent actuellement d’obtenir un permis de construire pour construire un nouveau stade qui, espère-t-il, arrivera d’ici l’été. Leurs plans sont de construire leur stade au quai de Bramley-Moore et il devrait être achevé d’ici 2023. Everton prévoit que leur nouveau site leur coûtera 500 millions de livres sterling. Jusqu’à présent, ils ont obtenu 30 millions de livres sterling de droits de nomination auprès du milliardaire russe Alisher Usmanov, ainsi que le recrutement de deux grandes banques internationales (JP Morgan et Mitsubishi UFJ Financial Group) pour les aider à trouver des institutions financières qui pourraient leur prêter la majeure partie des £ nécessaires. 500m. Cela peut sembler bon, mais tous les investissements ont un prix, et la construction de ce nouveau stade augmentera encore leurs dettes et pourrait causer des dommages financiers à court et à long terme au club.

Performance actuelle de l’équipe

Les performances actuelles d’Everton ne sont pas celles dont ils seront fiers. Ils ont cependant retrouvé leur forme actuelle depuis le limogeage de Marco Silva. Ils n’ont subi que deux défaites de championnat en sept matchs depuis, et ils étaient parmi les deux premiers de la ligue. Avant cela, cependant, ils jouaient terriblement. Ils n’ont réussi que quatre victoires lors de leurs quinze matches de championnat avec les Portugais.

Performance actuelle du joueur

De plus, la plupart de leurs signatures à gros budget n’ont pas été exécutées. Richarlison est leur meilleur buteur commun avec dix buts, mais à l’exception de lui et Dominic Calvert-Lewin, leurs joueurs ont au plus deux buts. Moise Kean et Alex Iwobi ont été particulièrement pauvres. Iwobi n’a qu’un seul but en championnat cette saison, malgré plus de 1 000 minutes sur le terrain. De plus, Kean n’a aucun but et une passe lors de ses 16 matches de championnat à Everton. Environ 50 millions de livres sterling ont été dépensés pour ces joueurs, mais ils n’ont contribué qu’à un seul but et à une passe en championnat cette saison. Ils peuvent avoir un bon potentiel, Kean en particulier, mais ce peu de contribution dans la durée de jeu avec ce montant d’argent dépensé pour eux est à peine acceptable. Cela montre que les caramels n’ont pas dépensé leur argent de la manière la plus efficace.

La durabilité peut être leur objectif, et ils peuvent être sur le point d’atteindre un niveau relatif, cependant, pour autant que nous puissions en juger d’après ce que nous savons, Everton est en difficulté à la fois dans ses performances footballistiques et financières. Ils veulent commencer à se battre pour les quatre premiers et essayer de faire partie des équipes d’élite européennes, mais ils semblent actuellement pouvoir même descendre. Everton a enregistré des pertes record de 111,8 millions de livres sterling, et ils vont devoir s’en remettre s’ils veulent rester sur la bonne voie avec leurs espoirs de défier pour les places en Ligue des champions.

Photo principale