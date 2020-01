Everton, Ancelotti: “Bon point, nous nous sommes améliorés au second semestre”

SONDAGE

Seul match nul pour Everton qui, en après-midi de Premier League, n’a pas dépassé 1-1 à West Ham. Après la course, Carlo Ancelotti a déclaré sur la performance de son équipe: “C’est un bon point. Nous n’avons pas bien joué en première mi-temps, la deuxième mi-temps a été meilleure. Au final, c’était bien parce que nous avons joué un bon match. Je ne suis pas si heureux pour le but que nous avons marqué, mais le fait que nous ayons pu marquer immédiatement était bon. Nous avons joué avec plus de confiance. ”

18.01 23:50 – Séville, Monchi: “Indigné par l’arbitrage. J’aurais retiré l’équipe …”

18.01 23:31 – Les bulletins de l’Atlético Madrid – Joao Felix stérile. Vitolo positif

18.01 23:08 – Bulletins d’Eibar – Burgos rapace. Epic Edu Exposito

18.01 23:02 – Liga, l’Atletico Madrid s’arrête en championnat: Eibar gagne 2-0

18.01 22:53 – Coupe de France, Lyon devant: le poker paré à Nantes avec le frisson

18.01 22:43 – Bor. Dortmund, Favre: “Match fou mais Haaland a très bien bougé”

18.01 22:24 – B. Dortmund, Haaland: “Beau début, c’est un club fantastique”

18.01 22:15 – Tottenham, Kane ne sera plus disponible avant la mi-avril

18.01 22:05 – Boca Juniors, Tevez: “Ma carrière se terminera ici, en juin je déciderai”

18.01 21:53 – Man United, à la recherche d’un milieu de terrain prêté: les yeux sur M. Llorente

18.01 21:38 – Arsenal, compétition au Benfica pour Bruno Guimaraes

18.01 21:19 – Lyon, défi à Marseille pour le crack de Ligue 2 Kadawere

18.01 21:08 – Barça, philosophie de Setien: “Avec un bon match, nous aurons plus de chances de gagner”

18.01 21:04 – Barcelone, le plan pour Matheus Fernandes: prenez-le et tournez-le vers Celta

18.01 20:57 – Borussia Dortmund, Larsen éliminés: Bournemouth entame des contacts

18.01 20:53 – Barcelone, Setien: “On ne le cache pas, Messi est un joueur spécial”

18.01 20:41 – Bulletin de Chelsea – Hudson-Odoi essaie, William à l’ombre

18.01 20:35 – Bulletin de Newcastle – Hayden et Joelinton avant tout

18.01 20:32 – Premier League, KO Chelsea à la fin. Newcastle gagne avec Hayden

18.01 20:27 – Liga, résultat en verres entre Osasuna et Valladolid: à Pampelune, il se termine 0-0

18.01 20:23 – Bundes, le RB Leipzig bat les U. Berlin et consolide le record

18.01 20:08 – Coupe de France, tous les résultats: Lille, Nice et Strasbourg ne se trompent pas

18.01 19:27 – OL, Garcia en solidarité avec son prédécesseur: “Injuste ce qui a été fait à Genesio”

18.01 19:00 – Les bulletins de Séville – Anonymous Vazquez. oiseau de proie de Jong

18.01 18:34 – Watford, Pearson: “Tache de sueur, Tottenham en difficulté”

18.01 18:30 – Bulletins du Real Madrid – Pilote Casemiro. Vinicius Jr épineux

18.01 18:06 – Premier ministre, résultats et buteurs: égal pour Man City, Arsenal et Ancelotti

18.01 17:57 – Liga, le Real Madrid 2020 est en plein essor: 2-1 à Séville et +3 au Barça

18.01 17:55 – live DIRECT PREMIER – Super Wolves, égal pour City et Arsenal

18.01 17:34 – Bundes, résultats et buteurs: retour de B. Dortmund, Fribourg gagne

