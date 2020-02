Everton de Carlo Ancelotti continue d’augmenter en Premier League »Football Press

Samedi 08 février 2020

La distribution traditionnelle de la ville de Liverpool dirigée par l’Italien Carlo Ancelotti, a ajouté son cinquième match sans connaître de défaites en Premier League, car au début de la 26e journée, il a gagné 3-1 à Crystal Palace, atteignant le septième emplacement

Everton et Crystal Palace étaient responsables de l’ouverture du 26e de Premier League qui ce week-end n’a mis que deux matchs à leur programme. Et à Goodison Park, les «caramels» ont imposé leur localité et ont battu les «verriers 3-1, qui ont atteint le septième emplacement, à un point de la zone de classement des tournois internationaux.

Ceux menés par l’entraîneur italien expérimenté Carlo Ancelotti, ont profité à 18 minutes du volant du Brésilien Bernard, qui a connecté un centre après un grand jeu collectif.

Au début du complément Christian Benteke égalait le compte à 51 ′, mais sept minutes plus tard les ‘Blues’ remettaient les choses en ordre avec la conquête de Richarlison, après une contre-attaque rapide.

La «cerise sur le gâteau» est venue dans le 88 ′ par le jeune Anglais Dominic Calvert-Lewin, qui a profité d’un rebond sur la barre transversale pour pousser le ballon dans les filets.

Avec ce résultat, Everton a grimpé au septième emplacement avec 36 points, effectuant cinq matchs consécutifs sans connaître les pertes. Au passage, il quitte le Crystal Palace avec 30 unités en bas au milieu de la table, qui occupe la quatorzième place.

L’autre match de ce week-end pour cette date de Premier League sera encouragé par Manchester City de Claudio Bravo contre West Ham United, un duel prévu pour demain (09/02) à 13h30 depuis le Chili continental.