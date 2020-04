Everton dénonce le verrouillage de Kean comme étant «inacceptable»

Date de publication: dimanche 26 avril 2020 1:01

Everton a qualifié les actions de Moise Kean d ‘«inacceptables» après avoir bafoué les restrictions de verrouillage du coronavirus.

L’attaquant s’est filmé en train de faire la fête à la maison avec des invités dans une violation des règles de distanciation sociale pendant la pandémie de coronavirus.

Kean, qui a rejoint la Juventus pour un montant annoncé de 24 millions de livres sterling l’été dernier, est susceptible de faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Une déclaration du club disait: «Everton Football Club a été consterné d’apprendre un incident au cours duquel un joueur de la première équipe a ignoré les directives du gouvernement et la politique du club concernant la crise des coronavirus.

«Le club a fortement exprimé sa déception envers le joueur et a clairement indiqué que de telles actions sont totalement inacceptables.

«Everton a régulièrement souligné l’importance de suivre toutes les directives du gouvernement – y compris les règles et les conseils pour l’intérieur et l’extérieur du domicile – par le biais d’une série de communications officielles à tous les membres du personnel, y compris les joueurs.

«Les gens incroyables du NHS méritent le plus grand respect pour leur travail acharné et leur sacrifice. La meilleure façon de leur montrer du respect est de faire tout notre possible pour les protéger. »

Kean est le dernier joueur de Premier League à avoir bafoué les règles après que Jack Grealish et Kyle Walker aient été obligés de s’excuser d’avoir enfreint les restrictions tandis que Serge Aurier et Moussa Sissoko ont dit désolé après s’être entraînés ensemble la semaine dernière.

Le joueur de 20 ans n’a pas impressionné lors de sa première saison en Angleterre, marquant une seule fois en 26 matchs pour les Toffees.

