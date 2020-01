Everton en discussion sur un as évalué à 21 millions de livres sterling avec un peu de tout dans son casier – HITC

Le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, tenterait toujours d’amener Matias Vecino à Goodison Park.

Un joueur très apprécié par le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, aurait fait l’objet de nouvelles discussions entre les Toffees et son club actuel, selon Calciomercato.

Le milieu de terrain de l’Inter Milan, Matias Vecino, a été lié à l’équipe de Goodison Park ces dernières semaines, tandis que Tottenham Hotspur, rival de Premier League, garderait également un œil sur le joueur.

Vecino a déménagé à l’Inter de la Fiorentina en août 2017 pour 20 millions de livres sterling, et a joué 88 fois pour les Nerazzurri, marquant 10 fois et enregistrant six passes décisives (Transfermarkt).

Cette saison, pendant ce temps, l’international uruguayen, 41 fois classé, a disputé 17 matches toutes compétitions confondues avec l’Inter, marquant deux fois.

Cependant, Vecino est tombé en disgrâce sous Antonio Conte, le dernier snob le voyant manquer l’équipe pour faire face à Cagliari, et le joueur est censé favoriser un déplacement à l’étranger.

Le rapport Calciomercato affirme que les pourparlers ont repris entre Inter, l’agent de Vecino et Everton en ce qui concerne le passage à Goodison Park.

On pense que les Nerazzurri attendent maintenant une offre officielle des Toffees, le joueur étant évalué à 21 millions de livres sterling (25 millions d’euros), bien que ces frais soient négociables, affirme le rapport.

L’Inter étant sur le point de prendre Christian Eriksen des Spurs, Vecino aurait glissé plus loin dans l’ordre hiérarchique, et en tant que tel, il est logique pour lui de sceller un déménagement ailleurs.

Un rapport de dépistage ESPN de 2017 décrit «une partie du charme de Vecino» comme le fait qu’il «tend à apporter un peu de tout à la table – quelque chose que les milieux de terrain modernes sont de plus en plus invités à faire.

«Il peut bien passer, il peut s’attaquer, et il est à la fois physique et gracieux: l’ancien homme d’Empoli a, en bref, la boîte à outils nécessaire pour briller non seulement en Italie, mais (espérons-le) également parmi l’élite européenne.»

