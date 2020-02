WATFORD, ANGLETERRE – 01 FÉVRIER: Mason Holgate d’Everton parle à Jordan Pickford lors du match de Premier League entre Watford FC et Everton FC à Vicarage Road le 01 février 2020 à Watford, Royaume-Uni. (Photo de Catherine Ivill / .)

Everton entamera des pourparlers de renouvellement de contrat avec Mason Holgate, selon des informations.

Everton entamera des pourparlers de renouvellement de contrat avec Mason Holgate

Temps avec Everton jusqu’à présent

Mason Holgate a rejoint Everton pour 1,2 million de livres sterling de Barnsley en 2015. Il a passé quelque temps dans la première équipe de Goodson Park, mais à l’âge de 23 ans, il semble qu’il ait enfin trouvé la cohérence. Holgate est un favori du nouveau manager Carlo Ancelotti, et non sans raison. Il apporte quelques passes décisives depuis une position très défensive et n’a plus manqué une minute depuis octobre. Étant récemment devenu l’un de leurs joueurs les plus précieux, Everton essaiera de l’attirer dans un nouveau contrat aussi rapidement que possible, avec la possibilité d’intérêt des meilleurs clubs.

Énorme polyvalence

Mason Holgate est un joueur d’une extrême polyvalence. Sa position principale est l’arrière-centre, mais il est plus que capable aux deux ailiers et a déjà été joué comme milieu de terrain droit. Cette polyvalence est cruciale pour les équipes, surtout en cette période hivernale. Les blessures étant épaisses et rapides, il est important que les joueurs remplissent les chaussures de toute personne blessée. Avec une telle polyvalence et une qualité incroyable, Mason Holgate pourrait être très en demande très bientôt. L’attirer vers un nouvel accord serait une très bonne décision de la part d’Everton, car il ne faudra peut-être pas longtemps avant que les grands clubs viennent frapper à leur porte.

Mason Holgate vise le football international

Le jeune défenseur central anglais vise actuellement à jouer dans son équipe nationale. Il a une bonne affaire, ayant été l’un des meilleurs joueurs d’Everton cette année, mais confronté à une opposition difficile. Harry Maguire, qui est devenu le défenseur le plus cher du monde lorsqu’il a rejoint Manchester United l’été dernier, est un concurrent sérieux, tout comme Joe Gomez, avec une incroyable équipe de Liverpool. La carrière de Chris Smalling a été relancée par un récent transfert de prêt à la Roma, et son compatriote défenseur central d’Everton Michael Keane se disputera également ce poste, entre autres.

Everton entamera bientôt des pourparlers avec Mason Holgate au sujet du renouvellement de son contrat. Cela semble avoir une bonne fin potentielle pour les deux parties. Everton aura un joueur de qualité attaché à eux plus longtemps, et Holgate pourrait obtenir plus de confiance grâce à cet accord. Cela pourrait l’aider à entrer dans l’équipe d’Angleterre 2020, ce qui préoccupe actuellement de nombreux joueurs en herbe.

Photo principale