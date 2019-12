Everton et Arsenal ont fait match nul 0-0 contre Ancelotti et Arteta | Premier League

Everton et Arsenal ont égalé les buts sans but ce samedi à Goodison Park, à la veille de l'inauguration de leurs nouveaux entraîneurs respectifs, l'Italien Carlo Ancelotti et l'Espagnol Mikel Arteta, qui ont assisté à la rencontre depuis les tribunes. Avec ce résultat, Everton occupe la quinzième place provisoire avec 19 points et Arsenal la neuvième avec 23 points.

Ce vendredi, Mikel Arteta, ancien capitaine d'Arsenal qui a joué cinq saisons avec les "artilleurs", a été annoncé comme le nouvel entraîneur de l'équipe londonienne en remplacement d'un autre Espagnol, Unai Emery, dont le poste était provisoirement exercé par le Suédois Freddie Ljungberg. Arteta, 37 ans, jusqu'à présent assistant de l'Espagnol Pep Guardiola à Manchester City, a signé un contrat de trois ans et demi avec Arsenal. Il a joué avec ceux de Londres entre 2011 et 2016.

Un jour plus tard, à peine deux heures avant ce match au Goodison Park de Liverpool, Everton a annoncé l'embauche, pour quatre ans et demi, du globe-trotter italien Carlo Ancelotti, qui a remporté trois ligues des champions et des titres nationaux dans quatre pays différents . L'Italien a occupé les bancs des grandes équipes européennes (Real Madrid, Juventus, Milan, PSG, Bayern Munich, Chelsea) avant de rejoindre le modeste Everton, sa dixième équipe en tant qu'entraîneur, qui est débattu en Ligue anglaise pour éviter la relégation .