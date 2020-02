Everton et Leicester: un objectif de 18 livres étourdit leur coéquipier avec un coup de chapeau – HITC

Everton et Leicester City auraient voulu que le gardien de but de Gand, Jonathan David, en Premier League – Carlo Ancelotti ou Brendan Rodgers gagneront-ils la course?

L’enregistrement de Sven Kums est suspendu par un fil.

Grâce à un transfert de 8,5 millions de livres à Watford à l’été 2016, un ancien international belge U21 a inscrit son nom dans les livres d’histoire pour devenir l’exportation la plus chère de l’histoire de KAA Gent. Mais, au moment où la fenêtre de transfert estivale se ferme fin août, Kums aura glissé à la deuxième place.

Avec Jonathan David marquant des buts pour le plaisir, la réponse du Canada à Erling Haaland a des éclaireurs de toute l’Europe affluant à la Ghelamco Arena. Everton, Leicester City et Arsenal s’intéressent à un prolifique de 20 ans, selon Jeunes Footeaux – bien qu’ils ne soient pas seuls.

Et avec une étiquette de prix de 18 millions de livres sterling sur la tête, David semble presque certain d’effacer les frais qui ont conduit Kums à Vicarage Road il y a quatre ans.

Ce n’est pas que l’ancien milieu de terrain des Hornets, revenu pour un deuxième passage à Gand en août, souffre d’amertume. Kums est tout simplement ravi de partager un terrain avec le footballeur le plus talentueux de Belgique en ce moment.

“Eh bien, Jonathan, c’est un phénomène!” Kums a déclaré à Voetbal Krant après que David a tiré un coup du chapeau clinique devant Sint Truiden le week-end dernier.

«Si vous regardez comment il marque ce troisième aiguillon, il reste toujours aussi calme. C’est un garçon introverti, très modeste aussi. »

Ce superbe triplé, couronné par un glorieux tiers qui a embrouillé la défense visiteuse, a permis à David de marquer trois buts devant Dieumerci Mbokani dans la course au Golden Boot de la Jupiler League.

Dans toutes les compétitions, un homme qui rivalise avec Alphonso Davies du Bayern Munich pour le titre de la plus grande étoile montante du Canada, a 22 buts et 10 passes décisives à son actif. Pas étonnant qu’il soit surnommé l’Iceman.

