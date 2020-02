Everton et Liverpool font face à une nouvelle bataille pour le défenseur de 20 ans, Lampard est vif – HITC

Chelsea serait dans la course à Marash Kumbulla.

Selon Calciomercato, Chelsea a rejoint la course pour signer le défenseur de Hellas Verona Marash Kumbulla à la fin de la saison.

On prétend que Napoli a en fait un accord pour Kumbulla, mais Vérone lance une vente aux enchères pour essayer d’augmenter le prix.

L’Inter Milan serait en train de négocier un accord, avec un prix de base d’environ 20 millions d’euros (16,6 millions de livres sterling), mais il devrait être supérieur à celui avec autant de clubs désireux.

Un certain nombre de clubs anglais seraient également intéressés, et Chelsea aurait rejoint la course pour signer l’Albanais cet été.

Kumbulla, 20 ans, est devenu un des meilleurs jeunes défenseurs de la saison, montrant une bonne lecture du jeu et la capacité de sortir le ballon de la défense.

Le jeune semble être une véritable perspective pour l’avenir, et Chelsea pourrait le voir comme un prodige talentueux à ajouter à des goûts d’Antonio Rudiger, Kurt Zouma, Fikayo Tomori et Andreas Christensen.

Cependant, le problème pour Chelsea est qu’ils ne sont pas seuls; La Gazzetta Dello Sport a rapporté en janvier qu’Everton avait demandé un accord pour Kumbulla, tandis que Tutto Napoli a suggéré la semaine dernière que Napoli était désormais également dans la course.

Les deux rivaux du Merseyside seront intéressés d’apprendre que Chelsea est soudainement dans la course et pourrait déclencher la guerre d’enchères que Vérone semble vouloir.

