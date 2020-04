Everton offre une étoile instable en vue du prolifique Ciro Immobile

Date de publication: jeudi 16 avril 2020 8:25

Everton a demandé à la Lazio s’ils prendraient Moise Kean dans le cadre de leur offre potentielle pour Ciro Immobile, a appris TEAMtalk.

Le patron des caramels Carlo Ancelotti est prêt à tout pour faire venir Immobile à Goodison Park cet été et voit le leader du Latium comme sa cible de transfert n ° 1 – mais sait qu’il ne sera pas facile de le persuader d’abandonner la capitale italienne pour le Merseyside.

Immobile, qui a marqué un total stupéfiant de 116 buts en 167 matches avec la Lazio, est très heureux à Rome et le joueur de 30 ans s’est imposé comme l’un des meneurs les plus redoutés de la Serie A avec un record de carrière qui se situe à un impressionnant 193 encoche en 362 matchs, tandis que hend en compte également 10 en 39 pour la formation nationale italienne.

Everton, cependant, ne veulent pas qu’on leur dise non dans leur poursuite pour Immobile et croient qu’Ancelotti peut persuader l’attaquant de se déplacer vers le club, étant donné que le patron des Toffees prévoit de dépenser gros cet été dans le but de les remettre en haut -quatre prétendants.

Mais avec la Lazio évaluant Immobile à environ 50 millions d’euros (43,5 millions de livres sterling), nous pouvons révéler qu’Everton cherche à envoyer Kean dans l’autre sens en tant qu’édulcorant et à tenter les Biancocelesti dans l’accord.

Everton a payé près de 30 millions de livres sterling à la Juventus l’été dernier pour Kean, mais un seul objectif à son actif, il a eu du mal à s’installer dans la vie de Premier League et a également tombé sous le coup de la discipline du club.

Le jeune était lié à un retour en Serie A en janvier, invitant le joueur à commenter: «Vous retournez en Italie? Je ne sais pas, je pense juste à jouer et à donner le meilleur de moi-même sur le terrain. “

Cependant, nous comprenons qu’il ne figure pas dans les plans à long terme d’Ancelotti et Everton est prêt à offrir à Kean plus d’argent dans leur tentative d’atterrir une fois Liverpool cible Immobile et c’est un accord qui pourrait très bien plaire à la Lazio, avec des rivaux de la ville, Roma avait également voulu débarquer le joueur de 20 ans.

Pendant ce temps, les Toffees ont été invités à signer un Manchester United évalué à 30 millions de livres sterling et à construire leur équipe autour de la star, que l’un des experts qualifie de «brillante».