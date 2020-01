Everton perd un milieu de terrain de 3,4 millions de livres sterling avec une «grande ambition de réussir» – HITC

Everton, de Carlo Ancelotti, aurait espéré amener le jeune milieu de terrain talentueux à Goodison Park ce mois-ci.

Un joueur qui aurait été recherché par l’entraîneur-chef d’Everton Carlo Ancelotti en janvier a pris une décision concernant son avenir.

Plus tôt ce mois-ci, Alicante Plaza a rapporté que les Toffees avaient pris contact avec un accord pour signer le milieu de terrain d’Elche Gonzalo Villar, avec Atalanta, Juventus et Roma également enthousiastes.

Villar, 21 ans, a commencé avec Elche avant un séjour de trois ans à Valence, puis est retourné du côté de la deuxième division espagnole, où il s’est installé et impressionné.

L’international espagnol des moins de 21 ans a marqué une fois en 22 matchs cette saison (Transfermarkt), et son jeu complet, à savoir ses passes et ses capacités techniques, est particulièrement impressionnant.

Everton a apparemment voulu que Villar soit un talent pour l’avenir, mais Marcel Brands et co ont été piqués à sa signature par Roma, qui a annoncé sa signature.

L’équipe de Serie A a signé avec le joueur pour un montant initial de 4 millions d’euros (3,4 millions de livres sterling), tandis que diverses clauses liées aux performances, d’une valeur maximale de 1 million d’euros (840 000 livres sterling), sont également incluses dans l’accord.

Villar a signé un contrat de quatre ans et demi avec la Roma qui se poursuivra jusqu’à l’été 2024.

Le directeur général du club rom, Guido Fienga, a déclaré: “Gonzalo est exactement le genre de milieu de terrain central que nous cherchions à ajouter à notre équipe: il est jeune, il est talentueux et a une grande ambition de réussir.”

Everton a eu des problèmes au milieu de terrain – André Gomes n’est que de retour à l’entraînement après une grave blessure à la cheville, des gens comme Jean-Philippe Gbamin et Fabian Delph ont également passé de longues périodes sur la table de traitement, et Morgan Schneiderlin et Gylfi Sigurdsson ont explosé chaud et froid pendant une grande partie de la saison.

