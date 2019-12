Everton suspendra les discussions sur le transfert jusqu'à début janvier – Ancelotti

Date de publication: vendredi 27 décembre 2019 15h52

Le nouveau manager d'Everton, Carlo Ancelotti, insiste sur le fait qu'il n'y aura pas de discussions sur les objectifs de transfert avant le derby de la FA Cup Merseyside la semaine prochaine.

Les Toffees ont besoin d'un buteur fiable depuis que Romelu Lukaku est parti pour Manchester United en 2017 et leur victoire 1-0 contre Burnley en fin de journée de boxe n'a fait que souligner ce fait à l'italien.

Dominic Calvert-Lewin a marqué avec une tête de plongeur mais ce n'est qu'après que son équipe a dominé la possession – 75% en première mi-temps, 68% au total – et a réussi 21 tirs, dont seulement cinq étaient cadrés.

Mais Ancelotti ne discutera pas de transferts avec le directeur du football Marcel Brands jusqu'à la fin de la période festive des matches, se poursuivant à Newcastle samedi et incluant Manchester City le jour du Nouvel An et un autre voyage à Anfield quatre jours plus tard.

Lorsqu'on lui a demandé s'il demanderait un attaquant en janvier, Ancelotti a répondu: «Non. Nous n’en avons pas parlé, mais je ne demande certainement pas un attaquant.

«À l’avance, nous sommes vraiment bons, mais nous n’en avons pas parlé car jusqu’au 5 janvier, nous devons nous concentrer sur les trois matchs. Après cela, nous pouvons discuter de la nécessité ou non de quelque chose. »

Il a été suggéré à l'Italien, avec des matchs à venir épais et rapides, c'était un moment opportun pour lui d'obtenir une évaluation globale précoce de tous les joueurs dont il a hérité.

Cependant, il a déclaré que des changements seraient apportés par nécessité et non pour avoir une idée de ce avec quoi il devait travailler.

"Je fais tourner les joueurs uniquement pour éviter les blessures, pour mettre une nouvelle équipe en jeu samedi, mais pas parce que je veux avoir une idée de ce que je veux faire en janvier", a-t-il ajouté.

«Nous devons prier pour éviter les blessures car il y a une grande possibilité qu'un joueur puisse avoir une blessure.

«Nous espérons que les joueurs se reposent bien et que notre personnel doit faire le maximum pour les récupérer, mais nous savons (rejouer) que 48 heures sont impossibles.

«Le premier jour après le match n'est pas si mal, mais le deuxième jour est le jour où vous vous sentez vraiment fatigué. Mettre un jeu après deux jours est assez difficile.

«Nous n'avons aucune possibilité de nous entraîner demain, utilisez simplement ces 48 heures pour récupérer. C'est ça.

«Ce que nous ferons en janvier, nous le verrons.»