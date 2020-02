Everton v Man Utd: un gros match, cinq grandes questions

Dans cette étrange saison de Premier League, onzième place Everton accueille Manchester United à Goodison Park dimanche sachant qu’une victoire les catapultera dans la course pour une place en Ligue des champions. Cinq points seulement séparent United, cinquième, d’Everton, tandis que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer ne pourrait terminer le week-end qu’un point au-dessus de Burnley en dixième.

Et donc c’est un jeu à six points et juste un autre jeu, est à la fois significatif et non. La ligue est trop chaotique pour supposer que ces confrontations définiront les clubs en Europe l’année prochaine, mais néanmoins tout sauf une victoire pour les Toffees mettra probablement fin à leurs espoirs d’entendre la musique de la Ligue des champions à Goodison Park l’année prochaine. .

Voici cinq questions tactiques avant Everton contre Man Utd…

1) Ancelotti organisera-t-il une équipe d’improvisation 4-4-2 déjantée Man Utd?

Contrairement à Man Utd sous Solskjaer, Everton joue avec une discipline positionnelle et une orientation tactique qui reflètent bien le travail entrepris par leur nouveau manager. La performance à Arsenal, bien que défectueuse, avait les caractéristiques d’un projet allant dans la bonne direction; Le 4-4-2 d’Everton montre une compression diligente entre les lignes et s’assoit dangereusement dans un milieu de bloc, n’appuyant que lorsque le ballon entre dans le milieu de terrain central.

En revanche, United reste largement improvisé dans son approche, même s’il semble organisé dans une unité plus profonde lorsqu’il joue avec d’autres clubs Big Six. Ce match pourrait alors révéler la fragilité de l’équipe de Solskjaer alors qu’Everton se précipite dans les tacles et déjoue les visiteurs grâce à leur planification plus détaillée.

Carlo Ancelotti devrait être capable d’étouffer le milieu de terrain de United, sa formation organisée de manière rigide forçant United à passer latéralement et le genre de possession timide qui définit généralement les matchs contre des managers plus tactiquement astucieux.

2) Ou les coureurs de United peuvent-ils imiter le succès d’Arsenal à gauche?

Mais cela ne veut pas dire qu’Everton est sans défauts, ou arrêtera facilement les attaques de United. Leur Défaite 3-2 à Arsenal le week-end dernier était un combat de bout en bout défini par leurs propres faiblesses défensives, et malheureusement pour les hommes d’Ancelotti, leur principal domaine de préoccupation est en corrélation exacte avec la force clé de United.

Arsenal a toujours réussi à se glisser à travers les balles derrière la défense d’Everton, exposant les dangers d’une ligne défensive élevée, Mesut Ozil et Dani Ceballos nourrissant les coureurs dans le canal gauche. Djibril Sidibe a toujours été pris au dépourvu ou hors de position par Pierre-Emerick Aubameyang et Bukayo Saka, une situation qui pourrait facilement se reproduire lorsque Anthony Martial et Daniel James font des descentes sur ce flanc.

United attaque naturellement l’aile gauche tandis que Bruno Fernandes a joué beaucoup de balles traversantes dans ce canal depuis son arrivée en janvier. Le match d’ouverture de United contre Watford le week-end dernier – trois passes verticales simples dans l’aile gauche et un dribble direct dans la surface – est exactement le genre de mouvement qui a permis à Arsenal de se positionner comme buteur contre Everton.

3) Richarlison & Calvert-Lewin vont-ils prendre le dessus sur Wan-Bissaka?

En supposant que Man Utd détient la majeure partie du ballon, la principale menace d’attaque d’Everton viendra sur le comptoir via Richarlison et Dominic Calvert-Lewin, le partenariat de grève qui prospère sous Ancelotti. Ces deux-là se relient brillamment, que ce soit Richarlison qui dérive vers la gauche et croise pour Calvert-Lewin ou Calvert-Lewin remportant des knock-down pour Richarlison.

Ils dirigeront les canaux avec énergie et compétence, comme d’habitude, mais dimanche, ils seront confrontés à la perspective décourageante de dépasser Aaron Wan-Bissaka et Harry Maguire. Entre eux, ces deux défenseurs unis ont aidé leur équipe à concéder un seul but lors de leurs six derniers matches toutes compétitions confondues. La course à pied de Richarlison avec Wan-Bissaka sur la gauche d’Everton sera certainement très disputée.

Par conséquent, le succès d’Everton à la pause pourrait dépendre de la fréquence à laquelle Alex Iwobi peut briser la droite. Ancelotti avait joué un hybride 4-4-2 / ​​4-3-3, avec Theo Walcott avançant quand Everton s’est cassé et Richarlison se déplaçant vers la gauche, mais Iwobo n’a pas rempli les bottes de Walcott à Arsenal, au lieu de dériver dans le milieu de terrain central – imitant le mouvement de Gylfi Sigurdsson à gauche.

Iwobi et Everton doivent faire preuve d’audace pour prendre le dessus sur les quatre derniers de United.

4) Fernandes et Fred peuvent-ils dépasser un timide milieu de terrain d’Everton?

Le plus gros problème auquel Ancelotti est confronté est de savoir comment revigorer un milieu de terrain timide. Fabian Delph et Morgan Schneiderlin manquent de ruse, manquent de confiance pour recevoir le ballon dans les zones encombrées ou rompent les lignes avec leur passe. Au lieu de cela, les deux milieux de terrain seront probablement portés disparus contre Man Utd, tombant trop profondément et jouant des passes simples aux défenseurs.

Ancelotti pourrait être dodu pour Andre Gomes, qui a impressionné lors d’une courte apparition aux Emirats, mais il est peu probable qu’il soit jugé suffisamment en forme pour commencer contre United. Une autre façon de résoudre ce problème est de jouer à Tom Davies, bien qu’Ancelotti ait sagement décidé de ne pas faire confiance au joueur de 21 ans dans les grands matchs. Davies est souvent coupable d’avoir appuyé sporadiquement, de s’éloigner trop de sa position de base et de perturber l’organisation de la forme de l’équipe en conséquence. Cela serait particulièrement problématique contre Bruno Fernandes et Fred, qui ont créé le match d’ouverture de United contre Watford le week-end dernier en exposant Will Hughes jouant de manière très Davies.

Hughes s’est laissé emporter par la presse et, tout en tentant de faire taire les défenseurs centraux des États-Unis, Etienne Capoue s’est retrouvé tout seul au milieu. Fernandes sculpté Watford ouvert, comme il le fera à Goodison Park, à moins que le milieu de terrain d’Everton ne soit extrêmement discipliné.

5) Comment Man Utd traitera-t-il les décors d’Everton?

En supposant que le milieu de terrain d’Everton est plat, alors, et que Richarlison et Calvert-Lewin ne peuvent pas vaincre Wan-Bissaka et Maguire, les meilleures chances de réussite des hôtes sont probablement des coups de pied arrêtés – dont ils gagneront beaucoup , grâce à leur rythme d’avance et à la volonté d’Ancelotti de jouer directement quand l’occasion le demande.

Everton a joué plus de passes clés dans les corners (1,4 par match) et les coups francs (0,7 par match) que toute autre équipe de Premier League cette saison, ouvrant la voie sur une assez longue distance, et bien qu’ils se classent quelque part au milieu pour les buts marqués à partir des coups de pied arrêtés (neuf), les chiffres s’améliorent sous Ancelotti. Le doublé de Yerry Mina à Watford en est un exemple.

United est généralement très bon pour défendre les balles mortes, mais il y a néanmoins des batailles intrigantes à surveiller dans les coins d’Everton, Mina contre Maguire ayant un face à face particulièrement savoureux.

Alex Keble est sur Twitter

Pour une raison bizarre, le salon F365 n’a toujours pas été annulé. Nous serons donc de retour tous les jeudis avec des informations intrigantes plus irrévérencieuses. Abonnez-vous ici.