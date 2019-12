Everton vs Arsenal: Gary Lineker plaisante avec la démission d'Ancelotti et Arteta | Premier League

Everton et Arsenal se sont ennuyés ce samedi à Goodison Park avec un nul 0-0, à la 18e date de la Premier League. Les deux équipes avaient des techniciens intérimaires et leurs nouveaux entraîneurs, Carlo Ancelotti et Mikel Arteta, ont regardé le match dans les gradins.

L’Italien dirigera les «caramels», où Yerry Mina joue; tandis que l'Espagnol Arteta a cessé d'être l'assistant de Pep Guardiola à Manchester City pour tenter de sortir les artilleurs de la crise.

L'un des plus critiques de la Premier League est Gary Lineker. L'ancien footballeur anglais, un attaquant reconnu dans les années 80 et 90, est désormais commentateur des matches dans son pays.

Lineker a plaisanté avec le match entre Everton et Arsenal, et c'est pourquoi il a écrit sur son compte Twitter: "Les rumeurs selon lesquelles Arteta et Ancelotti ont démissionné ne sont apparemment pas vraies."