“Eviter le désastre économique. Championnat à conclure et au niveau fiscal …”

ALLEMAGNE. De la Bavière vient un message pour le monde du football, des pages du Frankfurter Allgemeine Zeitung le directeur de Bayern Munich, Karl Heinz Rummenigge, est intervenue sur la possible reprise de la Bundesliga.

AVIS AUTORITAIRE

«Nous devons trouver un moyen de mettre fin à la saison, tout d’abord pour ne pas fausser le championnat et ensuite pour éviter une catastrophe financière sans précédent. La sauvegarde de notre système est fondamentale, nous devons garantir la survie de nombreux clubs et je pense que nous pouvons penser à une prolongation de l’exercice pour cette saison. Jusqu’à quand? Dans le pire des cas, septembre peut être une échéance crédible. La saison prochaine? Nous pourrions recommencer au début de l’hiver, afin que les joueurs aient le temps de se reposer et de se préparer adéquatement pour la prochaine saison. ”