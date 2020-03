Évitez de prendre du poids pendant la quarantaine des coronavirus avec quelques conseils nnda nnlt Off Side

Mis à jour le 21/03/2020 à 22:49

En cette période de mise en quarantaine En raison du nouveau coronavirus, de nombreuses personnes ont ressenti à quel point son existence a complètement changé.Parce que le fait qu’ils doivent passer toute la journée chez eux a déprimé certains, en particulier ceux qui menaient une vie sociale active.

Bien que, avant l’isolement décrété dans plusieurs pays, tout le monde pouvait faire des plans pour sortir avec des amis ou en famille, voyager, se promener dans le parc, aller au gymnase ou au cinéma, promener leurs animaux de compagnie, entre autres activités, maintenant, ils devront se contenter de faire quelque chose à l’intérieur de leurs maisons.

Peut-être cette fermeture due à la pandémie génère un certain stress et, par conséquent, cela les conduit à augmenter leur apport alimentaire, en particulier ceux qui contribuent à gagner quelques kilos en trop.

“[Ante el estrés] notre corps cherche l’équilibre, mais lorsque quelque chose devient incontrôlable et que nous sommes confrontés à un problème, ou lorsque les stratégies que nous utilisons ne fonctionnent généralement pas, nous entrons dans un moment de crise “, a déclaré Norma de Jesús Yépez García, du Département de psychiatrie et de santé mentale de la Faculté de médecine de l’UNAM.

Ouais le stress peut vous amener à manger plus que ce dont vous avez besoin comme les glucides, les chocolats, la charcuterie et la malbouffe, le portail L’opinion Il vous donne quelques conseils pour ne pas prendre de poids pendant cette quarantaine.

Dans les situations stressantes, il est parfois impossible de contrôler ce que nous emportons avec nous lors de l’alimentation (Photo: Freepik)

QUE MANGER POUR NE PAS PRENDRE DE POIDS?

La première chose à faire est de planifier vos achats et de choisir des aliments et des boissons sains. Évitez d’acheter ceux qui contiennent beaucoup de calories et d’alcool, car vous pourriez être tenté.Mesurez la quantité que vous allez bien manger et faites-le lentement, en mâchant chaque collation. Il est recommandé de consommer des fruits et légumes entiers, car ils vous feront sentir plus satisfaits que si vous les mangez dans des jus et des purées.Ne jamais manger devant la télévision, l’ordinateur ou tout autre appareil électronique. “Si nous ne prêtons pas attention à ce que nous mangeons parce que nous sommes distraits, alors le cerveau ne le traite pas, nous ne nous sentons pas si pleins et par conséquent nous mangeons plus de calories à la fois au moment et plus tard dans la journée”, a-t-il déclaré au BBC Jane Ogden de l’Université de Surrey, au Royaume-Uni. Consommez des glucides modérément absorbés, car ils sont nécessaires pour fournir de l’énergie à nos muscles, nous ne devons pas les laisser de côté. Parmi eux, les céréales, le pain de blé entier et le riz, les légumineuses, les légumes et les fruits tels que les fraises, les cerises et les fruits rouges. Parmi les légumineuses que vous devez manger pour éviter de prendre du poids figurent les haricots, les pois chiches et les lentilles car ils ont une faible teneur en matières grasses, riches en protéines végétales et en fibres, ces dernières favorisent le transit intestinal, contribuent à réduire le cholestérol et nous procurent une sensation de satiété. Si vous consommez des céréales à grains entiers et pauvres en sucre avec du lait écrémé ou allégé , ou avec un substitut de lait avec du calcium et de la vitamine D ajoutés, dit La Opinion. Pour le petit déjeuner, vous devriez éviter de manger du pain et si vous le faites, faites-en des grains entiers. Selon Clotilde Vázquez, responsable du service d’endrocinologie et de nutrition de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, vous pouvez ajouter un thon ou de la dinde en tant que protéines à l’huile d’olive et à la tomate. poulet. Une autre option est un plat unique en son genre, ce peut être un ragoût de légumes avec des légumes et de la viande, du poulet ou du poisson.Si vous avez faim tout au long de la journée, faites des collations saines comme du maïs soufflé chaud et sans beurre, des fruits frais seul ou avec du yogourt faible en gras ou sans gras, des légumes frais tels que des carottes, des concombres, des courgettes ou des tomates cerises.Vous devez choisir consciemment les aliments qui contribueront à notre santé (Photo: Freepik)

ÉVITEZ LE STRESS EN QUARANTAINE

Le psychologue Eva María González Il a fourni quelques conseils sur son blog pour éviter le stress et l’anxiété pendant la quarantaine.

Déconnectez-vous des informations sur le virus. Bien que nous devions être informés, faisons-le par des sources officielles dans chaque pays ou par les médias et ne croyons pas à ce que les gens traversent sur les réseaux sociaux, car la seule chose qu’ils réalisent est de générer de la confusion et même de la panique. occupez-vous et affrontez positivement cet isolement social comme lire, écrire, chanter, danser, faire de l’exercice physique à la maison, bricoler, écouter de la musique ou jouer d’un instrument. Le fait que vous soyez à la maison sans avoir de contact physique avec d’autres personnes ne veut pas Dites que vous ne pouvez pas communiquer avec eux, car tout ce que vous avez à faire est de changer votre façon d’être en relation avec les autres. Alors appelez-les en utilisant la technologie par le biais d’appels vidéo. Ne soyez pas triste, car cette mesure est pour votre bien et celui de tous, alors recourez à l’humour qui est un puissant antidote contre la peur et l’anxiété. Ne négligez jamais votre alimentation, il doit être sain et dormir suffisamment. Faites aussi de l’exercice.