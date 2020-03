Ex-entraîneur de United: Solskjaer «sort toujours quelque chose de l’air»

Date de publication: Lundi 23 mars 2020 3:12

Ancien Manchester United l’entraîneur Mick Clegg a expliqué pourquoi Ole Gunnar Solskjaer est «un grand entraîneur» et a expliqué un avantage qu’il a sur les autres dans sa position.

Clegg – qui était un entraîneur de développement du pouvoir chez United – a travaillé avec Solskjaer en tant que joueur et entraîneur, et affirme qu’il veillera à ce que les joueurs soient prêts à reprendre l’entraînement dans la meilleure forme possible lorsque l’épidémie de coronavirus est sous contrôle.

“J’ai travaillé avec Ole et il est vraiment méticuleux”, a déclaré Clegg au Mirror. «C’est un garçon qui travaille dur.

«C’est une personne réfléchie et il demandera à ses entraîneurs de s’assurer qu’ils maximisent leur temps pour leurs joueurs, pour qu’ils reviennent à leur meilleur niveau.

“Et si United ne revient pas à son meilleur niveau, alors les gens doivent être obligés de dire” qu’avez-vous fait? “Car il y a des opportunités – tout le monde a un téléphone et tout le monde peut transmettre ses données.

«J’ai travaillé avec Ole en tant que joueur, puis lorsqu’il est devenu chef d’équipe de réserve.

«C’est un excellent entraîneur et il pouvait toujours tirer quelque chose du ciel.

«Les joueurs ont besoin d’informations pour les encourager à s’entraîner vraiment dur, à avoir la bonne vision en tête.

“Il y a beaucoup d’entraîneurs qui peuvent leur montrer des choses, mais vous obtenez quelqu’un comme Ole et il dira” Je vais juste vous montrer quelque chose que j’ai fait quand j’étais joueur “.

“Il sortira tous les cônes et montrera les joueurs, et ils étincellent soudainement et sont comme” wow! “, Ce qui est génial.

“Ole me disait, au gymnase,” c’est comme ça que je vais marquer un but “et me montre comment il allait le faire.

“Donc, quand il dit que je vais mettre le ballon dans les jambes de ce gardien samedi – et il le fait – cela mérite réflexion.”