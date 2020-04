Ex Inter, Toldo: ‘5 mai? Épilogue amer d’un championnat déformé par d’autres forces | Serie A

Francesco Toldo, ancien gardien de but de l’Inter, il s’est entretenu avec Il Giornale della Vittoria contre Barcelone il y a 10 ans “Nous étions monumentaux, forts dans le 3-1 du match aller: tout le monde du football connaît la force de Barcelone à domicile. Ils ont des caractéristiques hors du commun, ils apportent difficulté aucune équipe, mais ils ne l’ont pas montré contre nous! Triplet’s Inter a été construit par des hommes avant par des joueurs, je me souviens du grand défilé de Julio Cesar sur Messi et malgré le rouge à Thiago Motta que nous avons tenu jusqu’à fin du jeu. Une anecdote? La veille il y a eu une grosse querelle au déjeuner entre nous pour des raisons que je ne peux pas vous dire, elles font partie des secrets de cette année …. Mais tout a été réglé de la meilleure façon et nous sommes entrés sur le terrain plus La force réelle du groupe était la confrontation directe et le fait de dire les choses en face sans que personne ne soit offensé. Il y avait aussi de grands champions qui se sont mis à la disposition du groupe mettant l’intérêt de l’équipe aq uello personal L’aspect principal est représenté par Mourinho qui, avec la compagnie de Massimo Moratti, a travaillé avec les mêmes objectifs. En chemin, les fans ont ajouté qu’ils ont de plus en plus compris la grandeur de la saison et la synergie a été fondamentale pour atteindre ces grands objectifs. “Et toujours au sujet de Mourinho, Toldo ajoute:” Il est avant tout un psychologue , la gestion de groupe est fondamentale pour lui, la clarté et la communication sont des points forts. Il obtient le respect du groupe lorsqu’il se met en colère contre les joueurs les plus importants lors des réunions des vestiaires. Plusieurs fois, il a attaqué les grands champions pour diverses raisons sans que personne ne soit offensé par les concepts sensés qu’il pouvait exprimer. Il a été le premier à s’entraîner et le dernier à fermer la porte. Avec lui, vous pouviez facilement discuter de n’importe quel sujet, il était toujours prêt. Son talent pour parler plusieurs langues étrangères s’est démarqué et il l’a démontré lors de sa présentation à Pinetina. On sent encore … “.

LE 5 MAI 2002 – “La fin amère d’un championnat déformé par d’autres forces au détriment de la méritocratie sportive. Sans vouloir discuter après un moment, l’affaire s’est terminée. Ronaldo? Le Brésilien le plus fort et le plus gentil que j’aie jamais connu, malgré ses adversités physiques, il arborait toujours un sourire contagieux. ».

À L’INTER-AUJOURD’HUI -: “Je pense que nous avons élevé notre niveau par rapport aux années précédentes, même si cela ne suffit pas, pour ne pas affronter la Juventus, ce n’est pas le cas! Parce que l’Inter doit toujours tracer son cours et le respecter. L’Inter a la sienne une histoire de football remarquable et aurait valu bien plus de badges sur la poitrine “.