Ex Juve, Marchionni à CM: ‘Draw in C? Déloyale. Les échecs de Parme et de Latine, l’Italie de Mancini et … Eglise ‘| Primapagina

En 20 ans de carrière répartis entre Empoli, Juventus, parme, Fiorentina et d’autres, de kilomètres sur cette aile gauche Marco Marchionni il en a moulu plusieurs. Une carrière respectable, achevée en 2018 par le natif de Monterotondo: 466 jeux jouer, agrémenté de 48 buts. De plus, un championnat de Serie B gagné avec le Juve et un Coupe d’Italie conquis par le parme sur le babillard. Puis, en 2018, la décision de raccrocher les bottes après une saison passée au Carrarese, pour rejoindre le staff technique de l’entreprise toscane. Quarantaine, carrière, vieux camarades, national et même Federico Chiesa: tout cela, Marchionni le racontait exclusivement à nos micros.

Comment se passe la quarantaine?

“Dans la famille et, heureusement, à l’entraînement: de ce point de vue, peu de choses ont changé pour moi.”

Il semble que l’intention de ceux qui sont au sommet de notre football est de ne redémarrer que la Serie A: avez-vous peur de l’idée d’un match nul en Serie C pour constituer la quatrième équipe à promouvoir en B?

“Ce n’est certainement pas une bonne hypothèse pour moi, tout ramener à un tirage au sort serait particulièrement préjudiciable pour les équipes qui ont investi beaucoup d’argent dans ce championnat, même s’il reste une année particulière. Pour le moment, le football devrait passer à l’arrière-plan, mais parler d’un tirage au sort pour décider d’une promotion en B est injuste. Si vous décidez de redémarrer A, je ne vois pas pourquoi ne pas recommencer en B et C avec les précautions nécessaires. Dans la troisième série, seules les séries éliminatoires pouvaient être jouées, peut-être en juin ou juillet, puisque le classement est désormais tracé “.

Parlant de situations particulières, parlons de celles liées aux salaires. Ils évoluent d’une certaine manière en Serie A, mais certainement en C ils ne peuvent pas faire de même…

“Les salaires de la division supérieure ne peuvent pas être homogénéisés avec ceux de la Serie C, il y a beaucoup de gens dans la troisième série qui apportent ce pain dans la maison avec cet argent. Ce n’est pas une bonne chose, mais en même temps, il faut trouver une ligne qui convient à tous les clubs de cette catégorie. Il est évident que Je ne peux pas comparer les salaires d’une entreprise comme Bari avec les salaires des Carrarese».

Vous avez récemment commencé votre carrière d’entraîneur: quel effet cela a-t-il sur vous de traiter avec vos anciens camarades de vestiaire, même vos pairs, tels que Maccarone et Tavano?

“Ces situations sont conditionnées par le type de relation que vous établissez: s’il y a un respect mutuel, ce qui existait auparavant ne change pas et ils comprennent que le rôle a changé mais pas la personne, le travail est plus simple. chanceux de travailler avec des gens comme Ciccio et Macca en tant que joueurs, notre relation est la même qu’avant maintenant, c’est comme être à la première personne dans le vestiaire. Cela dépend de l’habileté des joueurs, qui ont pu apporter le respect à un niveau encore plus élevé qu’auparavant. “

Certainement grâce à un coach comme Silvio Baldini: quelle est votre relation avec le coach, qui vous connaît pratiquement depuis toujours?

“C’est mon guide, m’a donné cette merveilleuse opportunité que j’ai pu saisir et je lui en suis très reconnaissant. Cela me donne l’opportunité de me tourner vers l’équipe également en tant que seconde, a beaucoup de confiance en moi et je pense qu’il est essentiel pour moi de commencer un tel chemin de cette manière “.

En 2017, malheureusement, il a vécu de première main l’expérience de l’échec de Latina. Qu’est-ce que cela représentait pour vous?

“Il y a peu de choses à retenir, l’échec de tout le monde. C’est une situation que j’avais déjà vécue à Parme, puis j’ai eu le malheur de la revivre en Latine. On revient toujours au même discours: les institutions veulent essayer de changer les situationsqui, cependant, ne change jamais. Ils veulent toujours essayer d’aller plus loin pour trouver des solutions, des moyens d’éviter les faillites et sauver des joueurs, mais au lieu de cela, nous nous retrouvons toujours au même point. Au cours du travail, les institutions ne peuvent rien faire, si peut-être ils contrôlaient les mouvements des entreprises depuis le début, nous ne serions pas témoins de ces épisodes».

De 2009 à 2012, il a joué à l’extérieur en Fiorentina. Aujourd’hui, Viola a un autre excellent extérieur, peut-être avec des caractéristiques différentes, comme Federico Chiesa: le vendre ou le garder?

“Vous devez parler au joueur, au final, cela dépend beaucoup de sa volonté. Si le garçon veut rester volontairement, un effort économique peut peut-être être fait pour le satisfaire. Si, en revanche, ses ambitions sont différentes, il est juste qu’elles le laissent emprunter un autre chemin. En tout cas, je pense que la Fiorentina fera de son mieux “.

Six apparitions avec l’équipe nationale: l’Italie de Mancini peut-elle viser à conquérir les Européens?

“A mon avis, elle doit viser à conquérir les Championnats d’Europe. C’est une équipe qui vient de” récupérer “, nous venons de cette défaite avec la Suède qui a un peu brisé le moral de tout le monde. Mancini a tout d’abord bien accepté l’appel de l’équipe nationale, pas une décision facile à prendre. Il a remporté le défi qui lui avait été demandé de ramener l’équipe à un bon niveau. Son Italie peut penser en toute sécurité à la victoire finale, a déjà montré qu’il sait bien jouer au football».

Des regrets ou des choix qui changeraient?

“Non, j’ai toujours fait les choix que j’ai faits alors. J’aurais pu faire de plus en plus, c’est peut-être mon plus grand regret. Avec le recul, un joueur repense sa carrière et se rend souvent compte qu’il aurait pu donner plus. “

