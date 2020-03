Alessio Tacchinardi met en garde la Juve contre Paul Pogba: “Le Pogba de Manchester n’est plus celui de la Juventus – déclare-t-il à Tuttosport – je penserais à ces chiffres”.

ICARDI-PJANIC – Sur l’éventuel échange entre Miralem Pjanic et Mauro Icardi, il déclare cependant: “Je le ferais à contrecœur. La Juve stra en trouvant Bentancur un homme devant la forte défense et Maurito dans un club comme le noir et blanc ferait le saut de qualité définitif “.