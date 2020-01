“Excellente équipe de Parme. Heureux pour les buts mais important que la Juventus gagne”

TORINO. Auteur des deux objectifs qui ont lancé la première mini évasion de Juventus, Cristiano Ronaldo il a révélé une excellente condition physique et en plus des deux buts, il s’est fait le protagoniste de nombreux jeux décisifs des deux côtés du terrain.

MVP NOIR ET BLANC

A la fin du match, le Portugais a admis sur les micros de Sky Sport: “Ce n’était pas facile de gagner ce soir, l’Inter a fait match nul et nous ne pouvions pas rater cette occasion. Parme s’est avérée être une excellente équipe, ils nous ont mis en difficulté. Fusil de chasse? Bien sûr, marquer me fait plaisir, mais ce qui importe le plus, c’est que la Juventus gagne. En seconde période, nous avons un peu souffert nos adversaires, nous étions trop nerveux au final et ils ont avancé avec confiance. Le résultat de ce soir est essentiel pour continuer le championnat de la meilleure façon. “