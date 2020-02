EXCLUSIF André Silva au CM: «Milan, j’ai dû jouer avec plus de continuité. L’avenir ne dépend pas seulement de moi … ‘| marché

Adieu à la fin du marché après une nouvelle déception: André Silva a fait ses adieux à Milan pour la deuxième fois fin août, repartant pour l’Allemagne avec un prêt de deux ans. L’aventure avec l’Eintracht Francfort a bien commencé, avec trois buts lors des quatre premières sorties de Bundesliga. Une blessure au tendon d’Achille a ensuite compliqué sa saison, mais le Portugais est revenu au sourire ces dernières semaines, avec deux buts lors de ses deux dernières sorties. Exclusivement sur les microphones de Calciomercato.com, André Silva raconte son expérience aux Bundes et son passé à Milan.

Son aventure à Francfort a bien commencé, il a maintenant recommencé à marquer. Comment ça se passe?

“Maintenant, ça se passe très bien, à la fois pour moi personnellement et surtout pour l’équipe. J’ai toujours pensé que ce serait bien, le travail acharné porte ses fruits. Nous devons continuer comme ça, nous ne pouvons pas nous permettre d’abandonner maintenant.”

Aimez-vous la nouvelle aventure en Allemagne? Pensez-vous que la Bundesliga est la bonne ligue pour vous?

“Ce que j’aime le plus, c’est le fait que c’est une nouvelle aventure. Les aventures apportent des nouvelles, même si elles ne sont pas toujours faciles, mais elles contribuent à grandir. La seule certitude pour moi, c’est le football, je suis heureux où je joue”.

A l’horizon, le championnat d’Europe avec le Portugal, où vous venez de champions en titre: quel est votre objectif?

“Tout d’abord, j’espère que tout se passera bien jusqu’au Championnat d’Europe pour que nous puissions être là. Nous espérons pouvoir offrir nos meilleures performances en équipe. Nous croyons en nous et en notre potentiel, nous savons que nous pouvons jouer un grand tournoi.”

En rembobinant la bande, comment évalueriez-vous votre expérience avec l’AC Milan?

“Ce fut une expérience éducative, tant pour mon rôle d’acteur que pour la sensibilisation.”

À votre avis, qu’est-ce qui n’a pas fonctionné à Milan?

“La période à Milan a été relativement limitée et discontinue. Ma confiance en moi aurait certainement été plus grande si j’avais joué de façon plus continue.”

Quels souvenirs gardez-vous de Montella et Gattuso?

“Pendant mon séjour à Milan, ils m’ont toujours traité professionnellement et j’ai eu d’excellentes relations. J’ai également ressenti l’affection des fans, donc j’ai de bons souvenirs de cette aventure.”

Quelles idées avez-vous pour l’avenir? Voulez-vous retourner à Milan?

“Mon objectif est de grandir en tant que joueur et en tant que personne. Je veux être si fort qu’aucune défense adverse ne puisse m’arrêter. Je me concentre complètement sur le présent, maintenant je profite de mon temps avec sérénité. J’ai toujours une grande sympathie pour Milan, mais comment et où les choses iront à l’avenir ne dépend pas seulement de moi … “.