EXCLUSIF TMW – Barisic, président du Dinamo Zagreb: “Dani Olmo al Barça? Il n’y a rien de concret, ce n’est pas sur le marché”

Mirko Barisic, président du Dinamo Zagreb, a nié à TMW les informations qui indiquaient les avancées de Milan dans sa tentative d’embaucher Dani Olmo: “Je ne sais pas d’où viennent les nouvelles, entre autres parce que je suis président et je n’ai reçu aucune appel de l’Italie, ça doit être une spéculation journalistique, bien que jusqu’à fin janvier il reste deux semaines et que tout puisse arriver, si Dani est sur le marché, non, il a un contrat jusqu’en 2021 et reste au Dynamo. aimeriez-vous retourner au Barça? C’est une autre affaire, mais il n’y a rien de concret. Si votre évaluation est de 30 millions? C’est un bon chiffre mais quelqu’un doit nous le proposer pour que nous le prenions en considération. Disons que pour l’instant nous ne pouvons pas fixer un prix pour lui car nous n’avons pas reçu d’offres. “