EXCLUSIF TMW – Marocain: “Sarri excellent. Mais c’est un pari qui a été présenté comme une certitude”

La Juventus a déçu et battu contre Lyon. Et immédiatement la controverse a commencé. “C’est une Juve atypique. Quand il y a un avant-centre comme Higuain, l’inspiration de Dybala manque. Et faire jouer le trident est un problème”, explique Domenico Marocchino, un ancien noir et blanc, à Tuttomercatoweb.com. “C’est comme avoir autant de vêtements dans un placard mais c’est difficile à choisir. Au milieu du terrain, ce sont tous des passants et des situations complexes se créent. C’est un de ces cas où même … une fièvre à 37,2 vous fait jouer la vedette” mauvais et il est difficile de guérir. À mon avis, les personnages comme Mandzukic et Emre Can ne devaient pas commencer. J’aurais bien réfléchi avant de les laisser partir. ”

Sarri a déclaré qu’il ne pouvait pas transférer certains concepts tels que celui de la circulation rapide des balles …

“Il a expliqué qu’à l’entraînement, le ballon tourne plus vite mais le jeu a ensuite d’autres tensions. Je me souviens qu’en 83-84, nous n’avions gagné que la Coupe d’Italie et pourtant nous avions cinq champions du monde et deux boules d’or. Ensuite, cette équipe a tout gagné l’année suivante. Il faut un peu de finition sur la base mais ce n’est pas facile de le faire en un an. Et puis le squelette de cette équipe tire la corde depuis 8-9 ans. C’est une équipe solide mais dangereuse à gérer. Avec un coach qui n’a pas exigé certaines choses et qui a fait des remises de fonds ce qui pourrait arriver? Tout est à voir cependant … “.

Et maintenant? Dimanche, il y a le défi avec l’Inter …

“Avec les Nerazzurri, ce sera psychologiquement décisif. Il y a le risque de se désunir sur le terrain, de perdre des relations. Sur le terrain, dans la manœuvre peut-être même des questions internes du type prennent le relais, je fais confiance ou pas?”

Bonucci a vu une déconcentration hier …

«Cela nous est également arrivé à Hambourg qui n’était certainement pas parmi les plus dangereux. Ce n’est pas que vous le preniez à la légère, mais peut-être que vous ne jouez pas avec cette faim et ce couteau entre les dents qui serait toujours utile. Maintenant, cependant, au retour, il sera également important de ne pas prendre objectifs “

Mais cette Juve en prend assez …

“Je ne sais pas à quel point il peut être productif d’inculquer une autre façon de jouer et de piquer l’adversaire en ce qui concerne la méthode Allegri. L’ancien entraîneur de la Juventus est à mon avis un excellent entraîneur, il sait quelles sont les caractéristiques des joueurs et il sait qu’elles sont difficiles à violer. “

Et comment jugez-vous Sarri?

“Un excellent entraîneur mais c’est un pari et il a été présenté comme une certitude. C’est comme quand on va dans un club et ils vous disent: il y a beaucoup de femmes là-bas. Ensuite, vous entrez et il y en a deux sur la croix. Ce que je veux dire c’est il vaut mieux être prudent. Au lieu de Sarri, l’idée de gagner et de bien jouer a tout de suite été évoquée “.