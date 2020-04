EXCLUSIVE TMW – Utrecht, Adrián Dalmau: “Nous demandons justice”

Non seulement les joueurs de l’Ajax, premiers au classement du championnat néerlandais, sont bouleversés par l’annulation de l’Eredivisie 19/20. Parmi les grands perdants figure le Utrecht de Adrian Dalmau. L’attaquant majorquin, conditionné par des blessures, a ajouté 4 buts en 8 matchs cette saison, reproche à la Fédération de ne pas tenir compte du fait que son équipe a joué un match de moins que le cinquième et s’est qualifiée pour la Ligue Europa, Willem II et qu’il a été finaliste de la Coupe, un match qui ne se jouera jamais. “La décision de la KNVB est inacceptable”, explique-t-il à TMW. “L’égalité est nécessaire, le même mètre quand il s’agit de juger tous les clubs. Vous ne pouvez pas ruiner une saison comme celle-ci, je suis très en colère. Et la Coupe est comme si elle n’existait pas, nous avons éliminé l’Ajax en demi-finale et précisément grâce à la Coupe nous aurions un autre moyen d’accéder à la Ligue Europa. Nous sommes fâchés, ces décisions avaient été discutées pendant des jours, mais cela nous semblait impossible. La santé devrait être une priorité partout dans le monde, c’est clair, mais ici il n’y a pas tellement de cas et le coronavirus est sous contrôle. L’annulation de la saison est trop drastique. “

Son président a annoncé un appel

“Il nous l’a dit, jusqu’à la fin, il fera appel parce que nous pourrons récupérer ce qu’ils nous ont injustement pris. Vous ne pouvez pas ignorer la finale de la Coupe car vous ne pouvez pas ignorer le fait que nous avons un match de moins que Willem II dans le championnat et que nous avions la possibilité de le surmonter dans le classement “.

L’Europe semblait, après les blessures de cette saison, le bon objectif pour le faire repartir au but

“J’étais sûr que nous réussirions, j’ai marqué lors du dernier match contre le Sparta Rotterdam et j’étais prêt à donner un coup de main à mes coéquipiers à cette fin de saison. Nous étions très enthousiastes et nous n’aurions jamais pensé que notre rêve pourrait être brisé comme ça. Nous nous battrons avec le club pour faire justice “

