EXCLUSIVITÉ TMW – Avv. Afeltra sur Higuain: “Il y a une règle précise. Juve? Elle n’a rien à redire”

L’avocat et expert en droit du sport, Roberto Afeltra il a commenté avec Tuttomercatoweb.com les controverses qui surgissent dans le monde du football après le retour dans le pays de nombreux footballeurs du monde entier. De la France, avec Neymar et Thiago Silva au Brésil, Edinson Cavani en Uruguay, en passant par l’Espagne, avec Luka Jovic du Real Madrid en Serbie, jusqu’aux affaires de la Juventus avec Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic et Sami Khedira. “La loi est précise. Higuain a un test négatif, d’accord, mais la loi est la loi et l’italien est l’italien. Le rapport de l’ISS est clair: daté du 7 mars 2020, vous trouverez un texte de 10 pages. Dans la première il y a il est écrit que l’isolement fiduciaire est une mesure importante. L’isolement à domicile de 14 jours est également nécessaire pour ceux qui ont également été en contact avec des symptômes “.

Que peut-il vous arriver, avocat?

“Lorsque l’autocertification sera examinée, il faudra vérifier qu’elle ne pouvait pas sortir ou que ces règles étaient obligatoires.”

Expliquez-vous mieux.

“Est-ce une règle ordinaire ou obligatoire? Cela doit être compris. Sinon, 3 millions d’Italiens sortiront dans la rue demain. Ou c’est pour tout le monde, ou pour personne.”

Qu’en est-il de la position de la Juventus?

“La Juventus n’a aucune responsabilité. Je casse une lance en faveur du club: elle est neutre dans l’affaire. Son autorisation ne fait pas partie des documents nécessaires pour quitter la maison. Elle n’a aucune responsabilité. Cette règle s’applique à tous les sujets qui ont été en contact avec un positif “.

Que va-t-il se passer?

“Les procureurs sont déjà obstrués maintenant. Des contrôles sont nécessaires de la part des organes administratifs avant, et encore moins …”.