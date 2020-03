EXCLUSIVITÉ TMW – Avv. Malagnini: “Trop de pertes, sponsor de la société de paris”

droit exclusif

Football en crise. Pas de certitude sur la reprise pour le moment. Bien que les entreprises aient fixé un délai au 9 mai. Mais comment recommencer? Et surtout, que faire s’il ne sera pas possible de recommencer? “L’idée d’une solution possible au problème et de continuer à jouer, considérant que le football est l’une des industries les plus importantes du pays, pourrait être, pour éviter la contagion, de former chaque équipe dans son propre centre sportif sans pouvoir rencontrer personne d’autre.” Ceci évidemment après toutes les vérifications nécessaires, car pour faire une telle chose, évidemment, tous les joueurs seraient surveillés en premier. Vous pourriez faire un peu comme faire à la Coupe du monde, chacun avec son propre siège “, a déclaré à TuttoMercatoWeb l’avocat Luciano Ruggiero Malagnini.

La suspension des salaires de mars est-elle la bonne solution pour limiter les pertes?

«Prémisse: le joueur ne peut pas être placé au même niveau qu’un employé. C’est un hybride entre l’autonome et le subordonné. Pour les joueurs de Serie A et peut-être B, le salaire de mars pourrait être suspendu, mais pas pour la Serie C. Comment suspendre un salaire de Serie C? Si vous recommencez à jouer, vous pourriez réussir à contenir les dégâts et l’idée, comme mentionné, si la situation sanitaire devait persister pourrait être d’isoler chaque équipe dans son propre centre sportif et, si nécessaire, de réquisitionner un hôtel pour l’hébergement. Évidemment jouer derrière des portes closes. ”

Cet arrêt pour le système est un énorme dommage. Comment recommencer?

«Un exemple: les revenus ont été retirés des clubs de football en interdisant le parrainage par les sociétés de paris. Mais y avait-il vraiment moins de paris en vertu de cette disposition? Une source de revenus a probablement été retirée aux entreprises. C’est peut-être un fait éducatif, mais ceux qui ont l’habitude de parier ne font pas attention au design du maillot d’une équipe. Rouvrir la possibilité de parrainage pourrait être une idée pour ramener des capitaux dans les coffres du club. “

Quelles conséquences y aura-t-il dans l’immédiat?

«Les pertes affecteront les contrats des joueurs, tout sera réduit. Au-delà du football, plus de relations humaines seront pensées dans tous les secteurs que la course à l’enrichissement. Le football apporte une grande contribution à toutes les industries connexes, de sorte que le gouvernement devra également aider le système. Peut-être que les clubs réfléchiront davantage à la valorisation des filières jeunesse, même si en Italie nous allons déjà dans cette direction depuis un certain temps. Et attendons-nous à un marché des transferts plus parcimonieux “.

Higuain et la fuite de sa mère en Argentine. Que va-t-il se passer?

«Il est parti, comme je l’ai lu, sans autorisation. Mais n’importe qui irait voir sa mère devant une situation de santé. L’infraction pénale peut être surmontée par l’exception. Alors bien sûr, dès son retour, Higuain devra se mettre en quarantaine. »