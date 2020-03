EXCLUSIVITÉ TMW – Bia: “Réduction des salaires? Surpris. Chacun fait sa part non seulement les joueurs”

droit exclusif

Avec Giovanni Bia, qui a pris la parole à TMW News, nous avons d’abord analysé comment un agent s’était organisé pour poursuivre son travail pendant cette période: “Ces jours-ci, nous restons à la maison et essayons de regarder autant de matchs que possible. il y a quelque temps j’avais un peu déconnecté, je ne voulais vraiment pas regarder les matchs, maintenant je recommence lentement, je regarde les ligues étrangères, je fais des appels, nous parlons à nos clients parce qu’ils demandent quelque chose sur les entreprises qui ne connaissent peut-être pas encore le les règlements et ils ne lui disent rien. Qu’ils puissent s’entraîner dehors ou non. Le jour est là. Nous espérons que cette période se terminera bientôt et que cette solidarité qui se ressent maintenant ne prendra pas fin après cette phase “. Puis sur la question de l’éventuelle réduction des salaires des joueurs demandée par les clubs, il a déclaré: “Ce sera une grande discussion. Je pense qu’il faut attendre que la situation évolue et comment les ligues vont continuer. En ce moment, penser à réduire le salaire des joueurs quitte le temps qu’il trouve. Il y a d’autres choses beaucoup plus importantes. Je ne m’attendais pas à ce type d’attitude de la part des clubs. Je ne pense pas que ce soit une chose italienne mais plutôt européenne. Maintenant, il y a plus à penser à la santé des joueurs qui pour lui faire baisser son salaire. Quant aux joueurs eux-mêmes – j’en ai entendu quelques-uns – je pense que chacun est disposé à faire sa part. L’important est que chacun fasse sa part, pas seulement les joueurs. “