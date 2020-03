EXCLUSIVITÉ TMW – Blomqvist, hier footballeur aujourd’hui pizzaiolo: “En Italie, la passion de la nourriture a été découverte”

droit exclusif

Comme vous le savez, la cuisine italienne est l’une des plus renommées au monde et sans aucun doute une grande fierté pour notre pays. Une culture que nous essayons de diffuser partout et ce n’est pas un hasard si de nombreux restaurants italiens se trouvent à l’étranger. A Lidingö, une île appartenant à l’archipel de Stockholm, il y a une pizzeria récompensée depuis trois ans par le “Gambero Rosso”. Il est dirigé par un Suédois, tombé amoureux de notre cuisine lors de son expérience en Italie. En tant que footballeur. Il s’agit de Jesper Blomqvist, un ancien milieu de terrain de Milan et Parme. Qui exclusivement pour Tuttomercatoweb nous raconte sa nouvelle vie:

Jesper Blomqvist, du football à la cuisine. Pouvez-vous expliquer comment cette transformation est née?

“Quand je suis arrivé en Italie, j’ai découvert que j’avais une grande passion pour la nourriture et le vin. J’avais 22 ans et je suis arrivé à Milan et déjà le buffet de Milanello était quelque chose d’impressionnant. Et puis j’ai réalisé à quel point en Italie les gens appréciaient le la nourriture: il ne s’agissait pas de manger mais c’était un vrai rituel. Je n’ai même pas bu de café, alors que maintenant j’ai ma machine professionnelle à la maison “.

Saviez-vous déjà cuisiner?

“Oui, chez moi en Suède, je l’ai fait mais depuis mon arrivée en Italie, j’ai commencé à vraiment apprécier la culture de la nourriture, à tel point qu’après avoir arrêté de jouer, j’ai pris des cours sur la nourriture et le vin. J’ai réalisé que c’était la la façon dont je voulais aller et j’ai commencé à étudier. “

Quand l’idée d’une pizzeria?

“Je pensais que je devais faire quelque chose, pas nécessairement de la pizza. C’était une pure coïncidence car en me retournant, j’ai trouvé une pizzeria près de Stockholm qui a fait une pizza finalement proche de la napolitaine. Je l’ai fréquentée pendant deux ans, j’ai parlé au propriétaire et j’ai compris que ils voulaient développer leur entreprise. Nous avons donc décidé de rejoindre l’entreprise. Nous avons donc ouvert un lieu plus grand et plus agréable. Par contre je ne pensais pas pouvoir tout gérer et je suis heureux d’avoir trouvé d’autres personnes qui ont la même passion pour la nourriture. “

La pizzeria s’appelle 450 degrés

“Le nom est celui qui existait déjà avant de rejoindre l’entreprise. C’est la température idéale pour faire des pizzas napolitaines.”

Comment vont les affaires?

“Très bien: nous avons remporté le prix Gambero Rosso pour la troisième année consécutive et nous sommes l’une des meilleures pizzerias de Stockholm. Nous sommes à Lidingö qui est une île à dix minutes du centre de la capitale. En été, c’est très beau, suggestif” .

L’Italien est fier de sa cuisine et se méfie également des cuisines italiennes dirigées par des étrangers

“Je sais que c’est difficile de vous convaincre mais les Suédois peuvent aussi faire de la pizza. Et je peux vous assurer qu’il y a beaucoup d’Italiens qui viennent chez nous et reviennent, car ils sont satisfaits”.

Vous reconnaissent-ils?

“Oui, ça arrive et en fait on parle souvent de football”.

Que faites-vous dans une pizzeria?

“Je suis plus le manager, mais si vous me demandez si je peux faire de la pizza, la réponse est” oui “. En fait, récemment, j’en ai fait un en direct pour une télévision suédoise! ​​J’aime cuisiner et quand vous avez une passion pour quelque chose, vous devenez bon. Pour le reste j’organise principalement la journée et quand c’est nécessaire je sers aussi aux tables “.

Qu’est-ce qui vous a impressionné dans la cuisine italienne?

“Pendant ce temps, je dois dire qu’en vivant en Italie, je comprends ce que la passion et la conscience de la nourriture signifient, ce qui est bon et ce qui ne l’est pas. L’un des plus grands secrets de la cuisine italienne est de faire des choses simples avec des produits de qualité”.

Le territoire suédois n’offre pas les mêmes matériaux que l’Italie pour la pizza

“Nous prenons tout d’Italie: tomates, farine, mozzarella. Ils viennent des environs de Naples. Il est clair que les prix sont plus élevés qu’en Italie mais ceux qui viennent manger notre pizza reconnaissent la différence de qualité et l’apprécient. Et ils sont prêts à payer.” le montant demandé “.

Plat préféré?

“Une chose que je n’oublie pas, c’est la première fois que j’ai essayé le risotto. En Suède, j’étais habitué au simple riz blanc et quand je l’ai vu servi à Milanello, j’ai demandé:” Qu’est-ce que c’est? “. Ensuite, je l’ai mangé et J’ai été impressionné. Et toujours si j’ai des invités à la maison et que je veux faire bonne impression sur quelqu’un, je commence à cuisiner le risotto. “

Vous aimez la cuisine suédoise?

“Il y a aussi beaucoup de bons plats en Suède. Le saumon est fait de plusieurs façons, puis il y a des boulettes de viande suédoises qui sont meilleures que les italiennes!”

Parlons du football: a-t-il été difficile d’arrêter?

“J’ai dû arrêter à 28 ans parce que mes genoux me faisaient trop mal. J’ai commencé à faire le commentateur télé et l’entraîneur. Je me suis amusé mais il n’y avait pas la même passion que j’avais en tant que footballeur. J’ai essayé beaucoup de choses après ma retraite avant de réaliser que ma voie était celle de la cuisine. Et oui, quand je me suis arrêté, c’était difficile. Très dur. J’ai toujours pensé: “Qu’est-ce que je vais faire maintenant? De quoi vais-je être passionné?”. C’est une situation difficile parce que je ne me suis pas retiré pour choix, mais par contrainte. Je ne dis pas que j’étais déprimé mais pendant quelques années ça a été dur. “

N’auriez-vous pas aimé continuer dans le football, peut-être en tant que manager?

“D’une part, oui. Mais je sais que j’aurais dû faire d’autres sacrifices, déménagements. Ici, d’autre part, je suis sur mon île et je m’amuse à entraîner les enfants, mais comme passe-temps. Je forme également mon fils de 8 ans. C’est bien, car chez les enfants vous voyez le football comme un jeu et rien d’autre. ”

Regrettez-vous votre expérience en Italie?

“Vous savez, Milan était mon club de rêve et j’espérais y rester toute ma vie. Ça s’est passé différemment et j’étais très désolé. Tout comme j’étais désolé de quitter Parme. L’Italie était entrée dans mon cœur. Rétrospectivement, je dois dire ça ne s’est pas mal passé parce que je suis allé à Manchester United avec lequel j’ai tout gagné. Mais en Italie ça allait, j’ai aimé la vie, j’ai appris l’italien. Maintenant je viens souvent en Italie, en tant que touriste, pour skier et manger, trouver l’inspiration “.

Milan (1996/97) est arrivé onzième. Une saison tordue rappelant la dernière, très longue période actuelle

“Quand je me regarde dans le miroir, je repense au malheur de rejoindre l’AC Milan cette année-là. J’espérais entrer dans un AC Milan fort et m’insérer lentement, grandissant sans hâte devant les grands champions. Arrigo Sacchi était là et il m’a immédiatement fait confiance. et peut-être que je me suis brûlé, parce que l’équipe ne s’est pas retournée et moi par conséquent. C’était vraiment une déception parce que je voulais fortement l’AC Milan. Pensez-vous que lorsque je jouais à Göteborg, je cherchais des équipes de toute l’Europe: je n’avais pas d’agent et j’ai dit dans mon club, je n’aurais pensé qu’à Milan, qui était le club de mes rêves. Désolé de le voir comme ça maintenant. Comme tous les clubs, il y a des cycles. Il faudra trouver les bonnes personnes pour relancer. “