EXCLUSIVITÉ TMW – Cabrini: “Juve, maintenant le moment fort arrive. L’Inter n’abandonnera pas”

Juventus-Inter vu par Antonio Cabrini. L’ancien arrière gauche noir et blanc de l’équipe nationale raconte à Tuttomercatoweb.com ses sentiments à propos du Derby d’Italie prévu demain soir à huis clos au stade. “En ce qui concerne le stade vide, c’est une mesure qui s’applique à tout le monde, prise pour la sécurité de tous et à juste titre. Quand cette situation n’est plus là, les stades rouvriront mais maintenant la photo est la suivante: magasins et écoles fermés et ce n’est pas le cas Il est possible de créer des rassemblements même dans le domaine sportif “.

Y aura-t-il un favori pour demain soir?

“Non, cependant, maintenant une période compliquée commence pour toutes les équipes et il est difficile de penser à un vrai favori.”

L’Inter pourrait-il être une dernière chance de rester connecté au combat contre Scudetto?

“Je ne pense pas, les Nerazzurri n’abandonneront jamais. Ils resteront en lice jusqu’au bout. Et en tout cas il y aura d’autres occasions aussi.”

Quelle Juve attendez-vous?

“Maintenant, le point culminant arrive, en Italie et à l’étranger. Nous sommes curieux de voir ce qui va se passer”.

Jusqu’à présent que la Juve vous semblait?

“Il est toujours là, attaché à tous les objectifs. Il est au sommet, même s’il a rencontré divers problèmes.”

Sur Sarri, très critiqué, quelle idée a été faite?

“L’équipe n’a probablement pas encore mis en œuvre sa philosophie. Les budgets sont finalement finalisés”