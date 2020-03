EXCLUSIVITÉ TMW – Castellacci sul Coronavirus: “J’ai déjà vécu en Chine. Cela prendra des semaines”

“J’ai déjà vécu cette expérience en Chine, je ne m’attendais pas à la revivre en Italie”. Enrico Castellacci, ancien médecin italien, était consultant pour l’équipe nationale chinoise de Marcello Lippi et l’est toujours pour Guangzhou Evergrande de Fabio Cannavaro. “Nous étions en retraite à Dubaï en janvier, puis ils sont rentrés dans leur pays d’origine et l’affaire a éclaté, je suis évidemment coincé et je ne pouvais plus les atteindre. Ils m’ont tout dit, c’était dévastateur. C’est pourquoi je n’ai jamais sous-estimé le virus.”

Où êtes-vous maintenant et comment allez-vous?

“Eh bien, je suis retourné en Italie, j’étais à Dubaï. Bien qu’avec un voyage mortel il y avait cet avion pour Rome, Dieu merci. Mais quand j’ai quitté la gare, en Italie, personne n’avait de masque”.

Est-il revenu pour aider?

“Bien sûr, pour travailler. C’est bon d’être ici.”

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie.

“Le virus en Europe s’est installé, en globalisant la planète, dans la pratique. C’était un acte nécessaire, peut-être aurait-il dû passer à l’état actuel, mais il ne l’a pas fait pour la question psychologique. Il ne fait aucun doute que cette L’Europe a un impact. Lorsque tant de pays dans le monde sont contaminés par ce virus, il affecte des personnes qui n’ont pas d’anticorps. “

Que se passe-t-il maintenant?

“Rien de plus que ce qui se passait déjà, pour être honnête. Dans ces cas, l’OMS peut envoyer ses hommes, qu’ils soient commissaires ou médecins, pour encourager l’arrivée du matériel. Ce qu’elle faisait en réalité déjà, mais maintenant, il a tout officialisé et a plus d’autorité en la matière, sans toutefois interférer avec les autorités locales. Il peut prêter main-forte, il l’a déjà fait avec la Chine, avec l’Iran, avec la Corée du Nord. Nous aurons aussi plus d’équipements “.

Il ne peut donc y avoir aucune interférence avec le gouvernement.

“” Il ne fait aucun doute que l’OMS ne peut pas s’opposer à l’opinion d’une nation souveraine qui décide de tout. Elle peut clairement dialoguer avec les différents gouvernements, apporter un soutien scientifique au-delà de toutes les subventions. Elle peut apporter une aide incroyable, mais il ne peut interférer avec les décisions stratégiques que pour chaque action “.

Les Italiens ont-ils été un peu complaisants?

“Ici aussi, il n’y a aucun doute, je ne pense pas que ce soit nouveau. Il y a quinze jours, nous en parlions de manière ludique, dans le sport, j’ai dit que tous les championnats seraient bloqués. Ça semblait fou. Une pandémie de ce genre il se bat s’il est possible de ralentir le virus. Nous avons été accommodants, surtout les jeunes qui regrettent la vie nocturne, l’apéritif, même les soirées rave. Il y a eu de la superficialité, le traitant comme une influence qui ne l’est pas. ils n’étaient pas dramatiques tout de suite pour ne pas interagir sur le plan psychologique avec les utilisateurs et les citoyens, mais il y a ensuite la psychose qui s’installe quand on voit des agressions contre les supermarchés avec des denrées alimentaires qui seront également à l’avenir. d’un bout à l’autre “.

Burioni dès le début invité à rester à la maison.

“Il avait raison, plus le citoyen est seul, enfermé dans la maison, mieux c’est. Ensuite, certaines activités doivent continuer, mais un moment de rapport et de sagesse aide, au moins chez les jeunes”.

Le slogan est donc de rester à la maison?

“C’est un virus qui s’infecte avec une extrême facilité. Moins de relations sociales, moins de capacité à voyager. C’est le concept, il n’y a pas d’évaluations différentes. On ne le dit pas seulement nous, mais les virologues, l’OMS. seulement de cette façon, il est très contagieux. Ensuite, l’âge est un discriminant, le plus élevé est facilement pris, mais nous avons de nombreux cas autour de 40-50 ans, encore moins. Le danger ne doit pas être sous-estimé, le virus peut être galeux à tout âge. Bref, restons à la maison, aidons. “

Métaphoriquement parlant.

“Beaucoup. La Chine de ce point de vue a donné une démonstration de valeur, avec tous les défauts qu’il peut y avoir. Elle a eu des décisions draconiennes depuis le début, elles ont été extrêmement rigides, des choses qui peuvent arriver dans un régime chinois d’une manière beaucoup plus simple. Mais ils ont réussi à brancher une situation catastrophique. Aujourd’hui on est plus sûr en Chine qu’en Italie, ils ont bloqué 60 millions de personnes. Il n’y a pas de plaisanterie, pas de dérogation. Il s’agit d’avoir un sens des responsabilités. ils disent des choses à faire pour protéger votre santé et celle des autres et vous performez. “

Étant l’avocat du diable, il n’était pas facile de prédire …

“J’ai eu le sentiment, pour des raisons professionnelles, j’avais suivi ce qui se passait. Il y avait le concept” mah, c’est juste une grippe “, mais ce n’est pas tout à fait ça. Si alors il touche les poumons avec une pneumonie interstitielle et c “c’est l’insuffisance respiratoire qui nous pose un problème, il nous faut une place en réanimation avec des ventilateurs pulmonaires. Combien en avons-nous? S’il y en a 10 et 30 arrivent, vingt restent dehors.”

L’alarme vient de Lombardie et de Vénétie …

“Les craintes sont légitimes, encore moins si tout le monde n’a pas un nombre aussi élevé de fans. Les agents de santé font la démonstration de quelque chose d’incroyable sur le plan médical et infirmier, en pensant au nombre de victimes. Nous ne sommes pas habitués à un discours à si grande échelle. , le problème est l’équipement. Si la pandémie descend vers le Sud, le problème serait exponentiel. L’équipement est déjà peu, pas assez. Nous espérons qu’il ne se propagera pas. Ce sont des moments de sacrifice, de tension extrême, nous essayons d’éviter autant que possible. alors le pic viendra. “

Au fait, quand peut-on s’y attendre?

“Il y a de nombreux cas et nous n’y sommes pas encore. Nous pouvons l’atteindre d’ici une semaine, disent les virologues. Tout cela est de l’espoir, mais dans cette semaine nous pourrions aussi endiguer la rémission des infectés, avec une lueur de lumière.” cela prend du temps. Nous ne pensons pas que dans quinze jours nous retournons au tarallucci et au vin. De retour en Chine: maintenant ils ont très peu infectés, mais ils gardent des mesures drastiques, même dans les régions où il y a très peu de cas. Il faut faire attention et ne pas abandonner: on parle de semaines et de semaines “.

Quand le vaccin arrivera-t-il?

“Normalement, vous ne réussissez pas avant un an, car ils doivent être testés sur des animaux et des humains. Si vous pouvez accélérer les choses tellement mieux. Je regarde avec perplexité ces nations qui disent qu’en trois semaines elles peuvent avoir des nouvelles, comme les États-Unis, Israël ou l’Australie. Soit ils avaient commencé avant et je ne sais pas comment ils l’ont fait, soit vous devez comprendre comment ils ont testé. “

Le virus peut-il récidiver deux fois?

“Il y a eu des cas de récidive, mais était-ce vraiment? Difficile à dire. Si quelqu’un attrape le virus, à ce moment-là, il a des anticorps. Une fois guéri, il est difficile de rechuter. Mais nous ne pouvons pas encore le savoir.”

Dernière question: pourquoi tout le monde attend la chaleur?

“Parce que ce virus en a peur, à des températures élevées, il est réprimé. Nous imaginons donc que s’il est suffisamment chaud, la virulence peut être réduite.”