EXCLUSIVITÉ TMW – Cevoli: “Juste que le C émet des hypothèses sur des mesures telles que les licenciements ou le chômage”

droit exclusif

La renaissance chez les pros avec Renate, puis l’arrivée à Reggina et maintenant une période d’arrêt dans laquelle il attendait le bon appel. Bien sûr, en ce moment, la situation de ceux qui, en tant qu’entraîneur, est également en attente Roberto Cevoli attendait.

En tout cas, le technicien, interrogé par les micros de TuttoMercatoWeb.com, a évoqué ce moment particulier que le pays, notamment le football, vit.

On parle souvent de tournois de tir: est-il juste d’y penser ou prématuré, vu la situation?

“Il est juste d’y penser afin de ne pas être surpris lorsque vous pouvez recommencer. Comme il est juste d’avoir des alternatives basées sur la date à laquelle vous recommencerez à jouer.”

Des équipes dans une sorte de travail intelligent: comment le coach doit-il gérer une telle situation?

“Je crois que l’entraîneur ne peut pas faire grand-chose dans une situation d’urgence comme celle-ci, sinon faire confiance au professionnalisme et à la volonté de ses joueurs, en donnant des programmes conçus spécifiquement avec l’entraîneur d’athlétisme à faire à domicile. C’est un moment très spécial.”

Quelles pourraient être les implications physiques et mentales pour les joueurs, même avec une simple préparation sur le terrain?

“Sans aucun doute, après un si long séjour à la maison sans jouer, vous ne pouvez pas attendre pour recommencer, et je ne pense pas que l’aspect mental soit donc un problème. Contrairement au discours physique, qui peut devenir un facteur inconnu”.

En parlant de joueurs et de divers personnels, la bonne mise à pied pour la Serie C, si elle est accordée?

“Je suis d’accord. Je crois que le football, en particulier en Serie C, devrait penser à des mesures telles que les licenciements ou le chômage parce que les salaires ne sont plus ce qu’ils étaient et à l’avenir, nous devons penser à des filets de sécurité sociale pour cette catégorie également” .