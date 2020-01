EXCLUSIVITÉ TMW – Compagnoni: “Naples, Lobotka et Demme excellentes mais similaires”

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Une analyse du marché et du championnat avec Maurizio Compagnoni, voix historique de Sky. Des coups portés jusqu’à présent aux perspectives immédiates et futures des grands noms. Cela commence à Napoli qui s’est renforcé avec Lobotka et Demme: “Je pense que les Napolitains ont jusqu’à présent mené une bonne campagne de shopping – raconte-t-il à TMW – comme cela avait été le cas durant l’été. L’équipe a commencé la saison avec un seul le milieu de terrain central, Allan, mais il en aurait besoin de trois de plus. Maintenant, Lobotka et Demme, d’excellents joueurs mais similaires les uns aux autres, arrivent. Tous les trois, y compris Allan, finissent par assumer les mêmes fonctions, même si Lobotka est un peu plus directeur J’aurais peut-être fait des choix différents en termes de fonctionnalités. “

En Juve, l’étoile de Dybala brille de plus en plus. C’est son année …

“Il fait le saut qualitatif. Il a vécu une période incroyable quand Allegri a structuré le 4-2-3-1, améliorant ses caractéristiques. Il a fait un doublé fantastique avec Barcelone, puis il ne s’est pas répété. Je reste convaincu qu’il y a un problème de coexistence entre Dybala et CR7. Pour faire jouer le milieu offensif argentin, vous le perdez dans la phase offensive. Il a joué un match incroyable contre l’Udinese avec Higuain, ils sont faits pour jouer les uns avec les autres “.

En parlant de Lazio, beaucoup soutiennent que les Biancocelesti n’ont pas de banc adéquat pour rêver de la ligue …

“L’année dernière a été une déception dans le championnat car une équipe avec ce potentiel doit entrer dans le top quatre. Je vois cela comme compliqué pour le championnat. Si 84-85 points étaient nécessaires pour remporter le titre, il pourrait aussi essayer, mais il faudra plus de 90 et alors ce serait étonnant que la Lazio réussisse “.

Cutrone a eu un excellent impact avec la Fiorentina: l’AC Milan se précipitait-il pour le vendre cet été?

“L’AC Milan a estimé qu’il ne s’agissait pas d’être un partant, mais il est également vrai que les attaquants qui ont été leurs favoris, d’André Silva à Kalinic en passant par Piatek, ne sont pas qu’ils ont fait beaucoup. Et maintenant, les Rossoneri ont dû récupérer Ibra. Je l’aurais gardé, c’est un joueur qui a des limites techniques mais il peut les surmonter. Pour la Fiorentina c’est un excellent achat aussi parce que l’alto au-delà de Vlahovic n’avait pas d’avant-centre. Le faux nueve travaille à Barcelone parce qu’il y a Messi … “

