EXCLUSIVITÉ TMW – CR7 en fait 35, Pontes: “Je l’ai emmené au Sporting à 11 ans”

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Cristiano Ronaldo fête ses 35 ans. Et en résumant, il a réalisé tout ce dont un footballeur rêve: la Ligue des champions, les Ballons d’or, un Championnat d’Europe. Et la place dans l’Olympe des meilleurs footballeurs de l’histoire. Une histoire qui a commencé à Madère et qui a marqué le premier tournant lorsque Leonel Pontes, entraîneur de l’équipe de jeunes du Sporting, s’est rendu sur l’île pour le voir, il y a 24 ans. Sur les micros de Tuttomercatoweb son premier coach et tuteur nous raconte son histoire:

Leonel Pontes, concernant la carrière de CR7, dans quelle mesure êtes-vous fier d’avoir contribué à votre carrière?

“Bien sûr que je le suis. Je suis fier de le voir comme un footballeur et comme un homme. Il a réussi à devenir le footballeur le plus important au monde avec une grande influence sur les garçons, montrant que dans la vie le talent ne suffit pas si vous ne le cultivez pas en travaillant dur. Et c’est ce que ce qu’il a fait et ce qu’il a obtenu, c’est le fils de ses sacrifices, d’un garçon qui a quitté sa famille à 11 ans pour poursuivre son rêve “.

Comment êtes-vous arrivé au Sporting?

“Il avait 11 ans et j’avais déjà reçu des informations de l’île de Madère. Ils m’ont parlé d’un garçon très, très fort. J’ai profité d’un tournoi qui s’est déroulé juste là et je suis allé jouer avec le Sporting avec l’objectif pour le voir en direct. Malheureusement, il n’a pas joué dans ce tournoi. “

Qu’a-t-il fait alors?

“J’ai décidé d’aller le voir et de l’essayer avec notre équipe, pour voir comment il allait. Il a montré une confiance considérable dans le ballon, des qualités individuelles uniques. Il était vraiment à ne pas manquer. Et ensuite, parler aux entraîneurs des jeunes à Madère m’a dit qu’ils n’en avaient jamais vu un pareil. J’ai informé Sporting de le prendre immédiatement. “

Pouvez-vous savoir où un enfant peut aller à cet âge?

“Oui, parce que les meilleurs joueurs du monde se distinguent déjà à 10-11 ans. Ils font des choses différentes.”

À 11 ans, loin des parents, ce n’était pas facile

“Il vivait avec d’autres garçons. Il était encore un enfant avec un objectif en tête, il était concentré sur sa poursuite. Très intelligent et j’ai également été impressionné par sa personnalité, malgré son âge. Il avait du leadership.”

Aujourd’hui fête ses 35 ans. L’imaginez-vous encore longtemps sur le terrain?

“Je ne pense pas que ça va s’arrêter. Et puis en Italie, il est possible de jouer jusqu’à 40 ans …”.

Voulez-vous lui souhaiter un souhait?

“Continuez à donner le meilleur de vous-même, soyez toujours motivé. Et soyez surtout heureux”.