EXCLUSIVITÉ TMW – Dg Pisa: “Made for Soddimo. Autres greffes en défense”

Des arrivées de Vido et de Soddimo, de certains départs de Liotti, Di Quinzio et Asencio aux plus imminents d’Aya et Izzillo, avec un groupe de retour désormais proche du départ: une période intense chez lui à Pise, avec le retour de l’équipe à B après trois ans.

Lorsque la reprise du championnat se rapproche, les micros de TuttoMercatoWeb.com contactent la DG Nerazzurri Giovanni Corrado.

24 points au total, un bilan globalement positif. Sauf pour trop de blessures.

«Dans l’ensemble, nous pouvons être satisfaits de ce qui a été fait jusqu’à présent, même s’il est vrai que nous avons commencé trop de blessures, ce qui n’est pas prévisible, et nous sommes souvent passés à l’urgence. Cependant, comme je le dis toujours, la chance aide l’audace, et nous devrions être plus audacieux pour sortir de notre situation une situation favorable ».

A commencer par le challenge à Bénévent: quel match sera le match contre les leaders?

«Probablement la course la plus difficile de l’année, après la pause, nous recommençons sur un terrain difficile face à une équipe qui a non seulement montré des valeurs techniques, mais aussi une excellente structure d’entreprise, ainsi qu’un excellent personnel technique. Les écueils ne manquent pas, mais on aime tout de suite: gagner serait un bon signe ».

Le marché bat son plein. Cela pourrait-il affecter la course?

“Bénévent, net d’arrivées, était déjà une équipe solide, nous nous sommes ajustés dans les situations que nous avons jugées appropriées pour nous améliorer et nous avons aussi la récupération de nombreux garçons blessés qui pourront nous aider”.

Renforcer l’équipe, l’objectif de chacun: que manque-t-il à Pise?

«Entre-temps, nous avons compensé les sorties, Vido est arrivé à la place d’Asencio et nous sommes sur le point d’officialiser Soddimo, qui remplacera Di Quinzio, à qui je souhaite sincèrement porter chance car il s’est montré un homme et un footballeur exemplaire. E ‘via Liotti a disparu, une greffe en défense sera probablement apposée, et nous nous protégerons en cas de nouveaux départs. Cependant, je répète que nous récupérerons également plusieurs joueurs blessés, et ce n’est pas un aspect trivial ».

Qu’attendez-vous donc de ce second tour?

«Je m’attends à ce que ce qui a été bien fait au match aller se poursuive, quelque chose d’intéressant a été vu, mais j’espère aussi qu’il restera moins de points sur la route. Nous avons perdu quelque chose, récoltant moins que ce que nous méritions, mais maintenant un nouveau championnat commence, et nous devons partir de ce qui est bien construit “.