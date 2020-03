EXCLUSIVITÉ TMW – Fabbrini: “A Bucarest, je vais bien. Même ici, il n’y a qu’une seule chose à faire: rester à la maison”

droit exclusif

L’un des nombreux acteurs italiens à l’étranger est Diego Fabbrini. L’attaquant né en 1990 évolue en Roumanie au Dinamo Bucarest. Et pour TMW, il a choisi de raconter ses jours d’isolement loin de chez lui et sans football: «Ici en Roumanie, nous sommes évidemment tous arrêtés depuis quelques jours déjà. Et à juste titre. Ici, la contagion et la propagation sont un peu plus loin derrière l’Italie, mais la Roumanie a également des cas confirmés de coronavirus “.

Comment le football roumain a-t-il réagi à la propagation du virus?

«Ils ont arrêté le championnat à temps, alors que la situation n’était toujours pas aussi grave, mais il était déjà clair que ce n’était plus le cas de jouer au football. Attendons et restons à la maison, puis quand tout sera passé nous reparlerons de football “.

Comment sortir d’une telle situation?

«Je pense que c’est une situation très complexe, un problème grave qui affecte le monde entier. Il n’y a pas d’autre solution pour être chez soi, sans contact avec les autres. C’est le seul moyen de résoudre l’urgence, que ce soit l’Italie, la Roumanie ou le reste du monde. “

Et comment Diego Fabbrini passe-t-il son isolement?

«Je reste à la maison avec ma famille, avec ma femme, ma fille et mon chien. Le club nous a donné un programme à suivre, nous essayons de faire quelque chose à la maison pour ne pas perdre la forme. Ici en Roumanie, l’arrêt est prévu jusqu’au 16 avril, mais voyons comment la situation évoluera. Tout est inévitablement lié à ce qui va se passer, à l’évolution de l’épidémie. Ici, il y a de nombreux cas, mais heureusement pas encore. “

Il est difficile de parler de football. Mais comment se déroule votre aventure en Roumanie?

«Je vais bien, tant sur le terrain qu’en dehors, en ville. En effet, nous allons bien parce que ma famille s’est également adaptée de la meilleure façon. “