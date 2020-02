EXCLUSIVITÉ TMW – Fascetti: “Lazio, quelle belle équipe. Autre qu’un troisième mal à l’aise”

La FIGC a officiellement demandé au gouvernement de pouvoir jouer les prochains matchs à huis clos dans les zones touchées par le coronavirus. “Je ne peux pas dire si c’est bien ou mal, il y a des gens qui s’inquiètent et qui devront prendre une décision sans crainte. Je m’en tiens à ce qu’ils vont faire. C’est une chose inattendue et ils étudient le meilleur système. Ce n’est pas facile d’être au lieu de ceux qui décident “, explique Eugenio Fascetti à TMW avec qui le chat se concentre ensuite sur le football.

La Lazio continue à toute vitesse …

“Ce n’est pas le troisième qui dérange. Il ne joue pas les coupes, il arrive au match avec une semaine de travail. C’est dangereux, peut-être qu’il a une année favorable. Au milieu de terrain, ils sont très forts, les extérieurs sont bons et les trois attaquants sont très bons”.

Rome est revenue à la place?

“J’attendrais. Hier, il a marqué le but tout de suite. S’il terminait quatrième, ce serait un bon résultat.”

Déçu par Milan?

“C’est étrange, ça baisse à la fin des matches. Le penalty n’était pas là de toute façon. Ce n’est pas la première fois que l’équipe lâche au cours de la dernière demi-heure. La raison est difficile à comprendre, il faut voir comment ils ont fonctionné depuis au début. À la fin, il pourrait aussi perdre … “

Et la Fiorentina à la place?

“Il oscille. Samedi soir, il a eu une bonne réaction mais je n’ai pas aimé jusque-là. Je pense qu’il est important d’atteindre 40 points. Le milieu de terrain est toujours un bon département, l’attaquant Vlahovic s’améliore, Church idem. Cutrone le fait la guerre avec tout le monde. Et le duncan est un bon morceau. L’équipe grandira au fil des ans, elle vient du futur mais je le répète: le plus tôt sera le mieux. ”