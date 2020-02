EXCLUSIVITÉ TMW – Guarneri: “Des pas de géants inter ont été franchis”

© photo par Imago / Image Sport

Un mythe Inter raconte ses sentiments à propos du derby et de l’équipe de Conte. On parle d’Aristide Guarneri qui a presque tout gagné avec les Nerazzurri dans les années 60, dans la grande Inter. “Par rapport à l’année précédente – raconte-t-il à Tuttomercatoweb.com – des pas de géant ont été franchis. L’Inter joue désormais mieux, est plus agressif, court plus. Bref, vous pouvez voir la main de Conte et il y a un autre rythme. Cependant, il manque encore quelque chose au sommet: lorsque la Juventus change et qu’un joueur entre sur le banc, vous ne remarquez pas la différence avec ce qui était sur le terrain. L’Inter n’est toujours pas à ce niveau “.

En tant qu’ancien défenseur, l’arriéré de Nerazzurri est-il le meilleur de la ligue?

Oui, même si en prononçant un discours général par rapport à mes temps ils participent davantage au jeu, ils poussent pour attaquer et marquer. Mais sur le plan défensif, bien qu’il soit bien établi, dans le domaine, certaines lacunes s’avèrent l’avoir. En tout cas, les centrales de Nerazzurri sont solides, de bonne humeur et bien placées physiquement. ”

Dimanche soir il y a le derby …

“Je ne pense pas qu’il y ait un vrai favori. Cela reste un jeu en soi. Les Rossoneri ont aussi des joueurs qui peuvent résoudre le match à tout moment”

Quelle idée a eu Eriksen?

“Il doit encore s’installer même s’il s’est bien intégré mentalement dans l’équipe. Il est difficile, cependant, de penser qu’il peut tout résoudre.”

Combien de chances l’Inter a-t-il de gagner le Scudetto?

“Il faudrait que la Juventus baisse de performance et puis il y a aussi la Lazio qui me semble bien intentionnée. Bien sûr, l’Inter est toujours là à trois points …”