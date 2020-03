EXCLUSIVITÉ TMW – Inter-Getafe, De la Rosa (AS): “Les mots du président pour faire pression sur l’UEFA”

Inter-Getafe en danger. Les mots du président des Ibères, Ángel Torres, sont clairs: “Nous ne pouvons pas voyager à Milan”. Sur les microphones de Tuttomercatoweb, José Antonio de la Rosa, un journaliste qui suit de près les événements des azulones, tente de clarifier les choses: “Getafe se prépare régulièrement comme si le match de demain devait être joué. L’équipe suit le plan. Pour aller à Milan, vous avez besoin d’un permis du ministère du Développement et l’institution est déjà bien.En outre, la conférence de presse du technicien Bordalas et Damian Suarez a déjà été fixée et confirmée. pourquoi fixer la conférence de presse, confirmer si le président a dit qu’il ne voulait pas envoyer l’équipe à Milan la veille? “

Choix définitivement incohérent

“Exactement, cela va dans le sens inverse de ce que fait Getafe. Pour mémoire, l’avion est également réservé, donc tout est prêt à aller régulièrement jouer. À ce stade, il serait pratique pour le même président de tenir une conférence de presse.” donc rien n’est encore décidé, même si une décision finale m’attend déjà aujourd’hui. Je pense que les déclarations de Torres servent avant tout à mettre la pression sur l’UEFA, qui malgré la situation actuelle semble vouloir jouer les matchs “.

Quelle est actuellement la situation en Espagne?

“Pour l’instant, nous continuerons à jouer. Derrière des portes closes et sans activités de presse telles que des conférences. Je suivrai Getafe, comme tout le monde à ce stade, depuis chez moi.”