EXCLUSIVITÉ TMW – Landucci: “Great man autours. Je me souviens toujours de lui, je n’annule pas son numéro”

Même Marco Landucci, l’adjoint de Max Allegri et ancien gardien de but parmi les autres de la Fiorentina, se souvient de Davide Astori, deux ans après sa mort. Landucci a eu l’occasion de connaître et d’apprécier Astori au cours des deux années qu’il a passées à Cagliari avec Allegri. “Davide – dit-il à Tuttomercatoweb.com – était une personne vraiment bonne et intelligente. Il était, en un mot, un grand homme”. Landucci parle également d’un détail qui le lie à lui. “Plus qu’un épisode, je me souviens des deux très belles années que nous avons passées ensemble. D’une manière ou d’une autre, je le porte toujours avec moi: dans mon carnet d’adresses au téléphone, j’ai toujours son numéro, je ne l’ai pas supprimé et je ne veux pas le supprimer.”