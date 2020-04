EXCLUSIVITÉ TMW – Les carrossiers, du football à la restauration: “Je ne me reconnais plus dans ce football”

droit exclusif

Du football à la restauration. Moris Carrozzieri a changé sa vie, abandonnant une manière dont il ne se reconnaît plus. Il nous raconte sa nouvelle vie avec les microphones de Tuttomercatoweb: “A San Benedetto del Tronto, j’ai un restaurant appelé” Rigatoni “. Étant un ami du directeur du restaurant de Formentera, il m’a donné la permission de l’appeler ainsi. Et puis j’ai deux bars “Ma sœur Emanuela, dont je suis très proche, s’occupe de la gestion. Elle s’occupe de tout, de la gestion des employés à la comptabilité. Et j’ai un partenaire, Antonio Esposito, qui est aussi du monde du football.”

Pourquoi avez-vous choisi San Benedetto del Tronto?

“Malgré le fait d’être Abruzzese, c’est une ville à laquelle je suis attaché, où j’ai beaucoup d’amis et de souvenirs d’enfance. C’est un métier que j’aime et qui me permet d’être parmi les gens. Il m’est arrivé d’organiser des événements ici comme le ‘Bobo’ Summer Cup ‘où il y avait d’anciens joueurs comme Delvecchio, Zambrotta, Ventola. Et évidemment Vieri “.

Le football vous manque-t-il?

“De temps en temps, oui, mais je ne peux pas dire que je m’en sors complètement. Dans l’ensemble, je suis resté ami avec beaucoup. Nous avons aussi récemment fait quelque chose pour Palerme avec Balzaretti, Nocerino, Amauri”.

Qu’est-ce qui vous a amené à arrêter?

“Ce n’est plus le football du passé, celui de mon temps. Il y a une autre approche et le principal problème est que les secteurs de la jeunesse ne sont plus traités. De nombreuses entreprises vivaient avec les secteurs de la jeunesse, maintenant elles visent à emmener les joueurs de l’étranger et les enfants ne grandissent plus. L’investissement manque, et aussi au niveau municipal, je ne vois pas. Et même dans les écoles de football, je vois qu’ils enseignent à des gens qui n’ont jamais botté une balle “.

Il fut un temps où tu restais dans ce monde

“J’avais commencé à être directeur sportif à Mantoue, où j’ai pris Juric comme entraîneur. Nous avons fait la Serie C, nous sauvant. Ensuite, les choses ont changé dans la société et je suis allé à Giulianova, en D. Ensuite, le club a disparu, il n’y avait pas ce n’était rien. “

Est-ce là que vous avez vu que le football avait changé?

“Je ne me suis pas reflété chez les garçons, je ne me suis plus revu. Des garçons qui ont ressenti des phénomènes quand dans mon temps dans ces catégories tête baissée et pédalant. Je l’ai remarqué à Giulianova et à Mantoue. Sur 20 joueurs, il y en avait un qui avait faim, les 19 autres non. Et aux premiers obstacles ils se sont arrêtés. “

D’autres fois que le vôtre. Vous avez été l’un des rares à faire le saut de C à A

“Je jouais à Teramo, qui à l’époque avait des gens comme Simone Pepe, Biso, Terlizzi, Molinari. J’ai pris la Sampdoria pour faire le cinquième centre de défense. Je pensais que je n’avais aucune chance et d’aller jouer en prêt ailleurs, mais Novellino était frappé par moi à la retraite et après les deux premiers matches de championnat dans les tribunes me lance à San Siro: je suis soudainement passé de jouer devant 5 000 personnes à un stade de 80 000 personnes. “.

Une carrière faite de portes coulissantes. Le premier en 2006, où vous avez été proche de la Juventus

“J’avais très bien fait à Arezzo et j’avais parlé à Luciano Moggi: tout est fait, un pré-accord arrêté et un rendez-vous pour la nouvelle saison. Calciopoli est arrivé et tout cela l’a entraîné: la direction de la Juventus a changé et les nouveaux managers ont tout fait sauter” .

Même avec Milan, nous y étions presque

“J’ai fait une tournée de 25 jours à Shanghai et Hong Kong avec les Rossoneri. Je venais d’une saison à la Sampdoria où j’avais 30 matchs en tant que starter. C’était en 2004 et ça s’est terminé là. Des années plus tard, l’occasion s’est présentée de signer pour Milan, mais quand cela a semblé fait, la disqualification pour dopage est arrivée. Et il a tout ignoré “.

Des regrets?

“Un seul, ce qui m’a coûté la disqualification pour dopage. J’ai fait une erreur et j’en ai payé les conséquences.”

Dissipons un mythe: n’est-ce pas votre nom, Moris, l’italianisation de Maurice?

“Non, l’histoire de Maurice devenu Moris n’est pas vraie. Mes parents ont dû m’appeler Fabio mais mon père avait tort et au greffe il m’a fait enregistrer Moris”.

fonction addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(\? | &)" + param + "(\[\])? = ([^&]*) « ));

résultat de retour? résultat[3] : faux;

}

/ * Réglage des variables * /

var menunav = 'ce qu'il a fait';

var address = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

mot var = '';

if (word == '') word = getQueryParam ('word');

var zone = 'default';

var action = 'read';

var idsezione = '71';

var titolo_art = 'TMW EXCLUSIVE - Coachbuilders, du football à la restauration: "Je ne me reconnais plus dans ce football "';

var section_art = 'Qu'est-il arrivé?';

var now = '22 avril à 05h56 ';

var team = '';

/ * Paramètre de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

si (adresse[1]! = '' && word == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

sinon si (action == 'recherche') {

searchbar = 'Rechercher';

if (word! = false && word! = '') searchbar = searchbar + 'for' + word.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

if (mot == faux) mot = '';

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0, et o.src =[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; R.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == non défini && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i