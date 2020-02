EXCLUSIVITÉ TMW – Moggi: «Coronavirus comme Calciopoli, seul public. Des portes fermées pour tout le monde »

«Le coronavirus? Comme Calciopoli, seulement fanfare et public “. Chez TuttoMercatoWeb, l’ancien directeur général de la Juventus, Luciano Moggi.

La Juventus-Inter à huis clos, perd le spectacle.

«En Italie, nous mettons l’accent sur tout. Regardez Calciopoli … un tumulte exagéré, tout comme le coronavirus. Nous sommes bons car en Italie nous recherchons le public, il semble que la nation soit affligée d’une maladie incurable mais ce n’est absolument pas le cas. La clameur conduit à ne plus trouver de masques, Amuchina et à avoir déserté les villes et fermé les écoles. Mon petit-fils de seize ans est heureux de la fermeture de l’école et désolé car les clubs ont fermé (il sourit, ndlr). A huis clos, j’ai mes idées qui ne correspondent pas à celles de ceux qui ont fait une telle opération. Lorsque vous envisagez de jouer à des jeux à huis clos, vous ne pouvez pas faire de discrimination. Pourquoi la Juve-Inter à huis clos alors que des mesures ne sont pas prises pour que Turin se rende à Naples? Ou pour la Lazio contre Bologne Bologne? Allianz est un stade qui donne aux joueurs quelque chose de plus, la Juve a déjà joué loin de chez lui à San Siro … Certains ne peuvent pas être considérés comme jouant avec les portes ouvertes et les autres portes fermées. À ce stade, tout le monde devrait jouer à huis clos. “

Latium et Scudetto: droit de le croire?

«En ce moment, il mérite la place qu’il a. Au fil du temps, les matchs diminuent, la Lazio a gagné à Gênes contre Gênes, qui après janvier a construit une excellente équipe. Cette Lazio sait tirer ses griffes. La Juve est toujours favorisée, mais le Biancocelesti ne doit pas être sous-estimé “.

Lyon-Juventus est en Ligue des champions ce soir.

«Sur le papier, c’est un jeu qui ne cache pas les difficultés, mais la prudence s’impose. Lyon est une équipe plate, n’a pas de points forts particuliers et a vendu tous les meilleurs. Il perd peu à la maison, il lutte loin de chez lui. Ce devrait être un match à la portée de la Juve. Garcia a accepté la construction d’une jeune équipe. “